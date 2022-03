La goleada por Copa Argentina trajo alivio a Talleres, por lo que fue su primer triunfo oficial en 2022. Y este martes, otra vez con Javier Gandolfi dando indicaciones desde el banco, irá por la primera victoria en la Copa de la Liga Profesional, frente a Godoy Cruz.

La salida de Ángel Hoyos descomprimió, sobre todo después de las declaraciones de Andrés Fassi sobre “internas” en el plantel. Guido Herrera, arquero y referente Albiazul, salió a decir los suyo: “Es totalmente falso que el grupo está dividido, todos tiramos para el mismo lado. Tenemos un grupo bárbaro. Dijeron que yo me pelee con un compañero y eso fue mentira. No se de donde salió que me agarré a trompadas con Batalla”.

En una entrevista con Futbolémico, por Radio ShowSport, Herrera remarcó: “Desde la salida de Cacique todo fue complicado, Guillermo (Hoyos) llegó tarde y no pudo hacer la pretemporada que quería, jugadores que se iban, le tocó remar con lesionados, fue un cumulo de cosas. Era un cuerpo técnico con excelentes personas. El grupo está dolido por lo que pasó con Guillermo, fue un mazazo para todos”.

Y enfatizó: “Cada partido entrabamos con la motivación al 100 por ciento, tampoco fue que no hicimos cosas buenas. Pero sentíamos que lo que hacíamos en las prácticas no lo podíamos plasmar en la cancha. En el día a día no la estábamos pasando bien”.

Sobre la presencia de Javier Gandolfi como DT interino, apuntó: “Sabemos lo que significa Gandolfi para nosotros. Está la incertidumbre lógica, no sabemos si va a seguir en el cargo. Si perdíamos en Copa Argentina se iba a complicar más todavía. Tenemos que dar un plus todos para salir de este momento”.