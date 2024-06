Guido Herrera y Talleres, los que siempre están en octavos de Copa Argentina: “Si hubiéramos perdido...”

“Había que ganar. Después analizaremos las cosas que hicimos bien y las que hicimos mal. En estos mata-mata lo importante es ganar y el equipo lo hizo. Si hubiésemos perdido, no servía”. Así de puntual Guido Herrera, capitán y figura de Talleres, repasó el triunfo sobre Colón y el pasaje a octavos de final de Copa Argentina.

Talleres es único equipo que accedió a estas instancias de manera infaltable en estos últimos cinco años. Siempre con Herrera en alto nivel. “Venimos demostrando en los frentes en que nos toca jugar, era otra prueba de carácter y nos vamos contentos”, enfatizó el arquero.

La formación de Talleres que enfrentó a Colón en la Copa Argentina. (Fotobaires)

“En el segundo tiempo creo que no nos inquietaron, nosotros también tuvimos alguna, se me viene a la mente la de Girotti que podría haber liquidado el partido. Es fútbol, por eso me quedo con el análisis de que Talleres ganó, dimos otro paso más y seguimos en carrera”, ahondó en lo que fue el 1-0 sobre el “Sabalero”.

Talleres se impuso a Colón, en Rosario, por la Copa Argentina. (Fotobaires)

“Talleres compite. Tenemos una mentalidad, no nos sobra nada pero no nos sentimos menos que nadie. Estamos en un club gigante, que hace las cosas muy bien y nosotros solamente nos tenemos que preocupar en entrenar y en hacer las cosas bien adentro de la cancha”, puntualizó.

EL CAPITÁN DE TALLERES Y EL RESPALDO DE SU GENTE

“Lo de la gente de Talleres es increíble, un día de semana llenar la cancha como la llenaron, solo genera palabras de agradecimiento y orgullo. Nosotros lo mínimo que teníamos que hacer era regalarles el triunfo y que se vuelvan tranquilos”, puso en relieve Herrera.

La hinchada de Talleres en la cancha de Newell's para el partido con Colón. (Captura de TV)

“Queda un partido más para cerrar un gran semestre, donde nos propusimos pasar de fase en la Libertadores, avanzar en Copa Argentina y competir en la Liga. Gracias a Dios lo estamos logrando y eso nos pone contentos”, indicó sobre lo que será el cruce con Platense, el viernes 14 de junio por la quinta fecha, última antes del receso.