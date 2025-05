Guido Herrera y Nahuel Bustos hablaron del presente de Talleres: “Nos hacemos cargo”

El mal clima que hay en Talleres se profundizó con el clásico perdido ante Instituto por la última fecha de la Copa de la Liga Profesional. El equipo quedó en zona de descenso directo por tabla anual y los rumores de peleas internas en el plantel más la renuncia de Pablo Guiñazú como DT agravaron el panorama.

En la mañana del martes, y con el partido ante Libertad de Paraguay el jueves, a las 19 por Copa Libertadores, dos referentes del equipo decidieron enfrentar a la prensa en una conferencia en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo. Se trata de Guido Herrera, capitán y de Nahuel Bustos.

GUIDO HERRERA, EL CAPITÁN DE TALLERES Y SUS DECLARACIONES

El arquero, quien no salió a jugar el segundo tiempo ante Instituto, fue el que salió a desmentir una pelea en el vestuario en el entretiempo.

"Peor no nos puede ir, pero no hay nada extrafutbolistico. Dijeron que nos peleamos con Santiago Fernandez. Nada que ver. A mi me pueden tirar con lo que sea. Pero él es chico. Me comentó que hasta el taxista que lo trajo, se lo comentó. No hay nada extrafutbolístico. Solo nos queda pedir disculpas. La seguiremos peleando“, dijo Herrera.

Talleres. Conferencia de prensa de Guido Herrera, Nahuel Bustos y Mariano Levisman en el Card del club. (José Gabriel Hernández / La Voz)

Sobre su salida en el entretiempo en el clásico aclaró: “Tengo un desgarro. Por eso no salí al segundo tiempo. ¿Ciclo cumplido? No pienso en mí... Sería egoístas. Me duele la imagen que el final sea este“.

Además, añadió “Hoy ver a Talleres dónde está, a nadie lo identifica. Uno entiende el malestar de la gente, quería esperar para hablar para estar más tranquilo“.

Y cerró como capitán, hablando por el grupo: “Tenemos que estar todos juntos y estar fuertes, es el último objetivo que tenemos en este semestre. La Supercopa que nos tocó campeonar quedó en el olvido por el mal momento. Pedimos disculpas y nos hacemos cargo por qué somos los primeros responsables de este semestre".

NAHUEL BUSTOS, OTRO QUE DIO LA CARA EN TALLERES

En la conferencia de prensa, quien también se sentó para dar explicaciones fue Nahuel Bustos. El delantero habló después de Guido Herrera y también se hizo cargo del mal momento de Talleres.

“Al hincha siempre le agradecí porque están siempre bancandome, mi semestre personal no fue tan bueno. No esperábamos hoy mirar la tabla y vernos en zona de descenso, nos duele muchísimo, queremos terminar de la mejor manera en Libertadores”, declaró.

Y también tuvo autocrítica: “Nosotros somos los primeros responsables, y es responsabilidad nuestra, nos duele la salida del Cholo Guiñazú al igual que la salida de Alexander Medina”.

Sobre su futuro, Bustos dijo: “Si en junio, se define que lo mejor es que me vaya, se verá. El análisis será cuando terminen estos tres partidos”.