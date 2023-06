Guardiola calificó la temporada de Julián Álvarez y recordó su debut con el Manchester City

Manchester City ganó la Prermier League, la FA Cup y busca el triplete con la Champions League que se define este sábado 10 de junio. En la previa al trascendental encuentro, Pep Guardiola calificó la temporada de Julián Álvarez y recordó qué pensó luego de sus primeros minutos en la pretemporada.

El entrenador del conjunto ciudadano habló este martes y aseguró que Álvarez “hizo una temporada fantástica, renovó contrato, estará más años aquí y espero que esté feliz en el futuro”. En paralelo, reveló las virtudes del cordobés.

Julián Álvarez

“Me sorprendió su capacidad y generosidad dentro y fuera del campo. Es una joya de chico, un competidor nato que tiene una gran confianza en si mismo y un gran sentido del gol . Todo el día con una sonrisa, no se deprime en los malos momentos y eso marca una diferencia”, enumeró el catalán sobre el exjugador de River.

Julián Álvarez encaminó el rumbo del Manchester City contra Liverpool y sumó en la temporada. Foto: Getty Images

Por otro lado, recordó los primeros dos entrenamientos del joven que desembarcó en el último mercado de pases y su debut con el América en la pretemporada. “Es un chico especial”, pensó Guardiola, quien no se equivocó.

Guardiola y sus felicitaciones para Julián Álvarez tras su debut. (City)

La capacidad de Álvarez que lo llevó a ser titular en Argentina

“Un profesional que juega con la Selección Argentina, que es campeona del mundo, con jugadores como Lionel Messi, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Lautaro Martínez, si no no sos bueno y no tenes capacidad de adaptarte rápido y rebelarte en el momento, que es un gen del pueblo argentino, no puedes jugar con la Selección”, explicó Guardiola sobre el nivel que llevó a Álvarez a la titularidad en el Mundial Qatar 2022.

Por último, aseveró que el joven delantero que ya tiene 12 títulos en la vitrina personal puede seguir mejorando ampliamente. “Los techos los ponen los jugadores y no los entrenadores. El límite de las estrellas lo alcanzan nada más que ellos”, cerró el catalán que está cerca de conseguir la Champions con el Manchester City.