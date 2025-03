Golearon a Racing de Nueva Italia, un All Boys que no había ganado en el torneo

Un Racing que metió dos triunfos seguidos en la Primera Nacional iba por más este lunes en Floresta ante un All Boys que todavía no había ganado en el torneo. Y no la pasó para nada bien, lo vapulearon 4 a 0, tras quedarse con 10 por la expulsión del lateral Lucas Flores. Por la cuarta fecha de la Zona A.

¡EXPULSADO FLORES! Tras un choque, el árbitro le muestra la segunda amarilla y @ClubARacing se queda con 10 frente a @caallboys. Disfrutalo EN VIVO por @TyCSports y https://t.co/6eSENGbEvy acá👉 https://t.co/gxUCkiy7x1📱📲#NacionalEnTyCSports⚽️ pic.twitter.com/hCovnkERhY — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) March 4, 2025

El dueño de casa salió como una tromba en busca de su primera victoria en el torneo. Y en los primeros minutos asfixió a Racing, no lo dejó hacer pie, y obligó a Joaquín Mattalía a estar muy atento. Para peor, a los 42 minutos del primer tiempo, roja para Flores. Aún así la Academia aguantó y se fue al descanso con marcador en blanco.

¡EL ALBO GOLPEA PRIMERO! Campostrini de cabeza, al inicio del segundo tiempo, para que @caallboys gane 1 a 0 frente a @ClubARacing. Disfrutalo EN VIVO por @TyCSports y https://t.co/6eSENGbEvy acá👉 https://t.co/gxUCkiy7x1📱📲#NacionalEnTyCSports⚽️ pic.twitter.com/3sSREFRMjg — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) March 4, 2025

Pintaba complicado el segundo tiempo y se puso más cuesta arriba porque apenas a los dos minutos Claudio Campostrini abrió la cuenta para All Boys. El propio delantero aumentó a los 14, de nuevo de cabeza. Y casi que sentenciaba el partido.

¡ESTIRA LA VENTAJA EL ALBO! Campostrini convierte nuevamente para que ahora @caallboys le gane 2 a 0 a @ClubARacing. Disfrutalo EN VIVO por @TyCSports y https://t.co/6eSENGbEvy acá👉 https://t.co/gxUCkiy7x1📱📲#NacionalEnTyCSports⚽️ pic.twitter.com/psUBEVhbSU — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) March 4, 2025

A los 30 y con un Racing sin reacción, el Albo estiró las cifras. Un latigazo desde fuera del área del recién ingresado Benjamín González, le hundió la red a Mattalia. Y bajaba el telón de una noche para el olvido para la Academia.

¡GOLAZO DEL ALBO! González, desde afuera del área, con un derechazo hace que @caallboys gane 3 a 0 frente a @ClubARacing. Disfrutalo EN VIVO por @TyCSports y https://t.co/6eSENGbEvy acá👉 https://t.co/gxUCkiy7x1📱📲#NacionalEnTyCSports⚽️ pic.twitter.com/VbCBA3SiDN — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) March 4, 2025

Pero había tiempo para uno más del local, que anotó cuatro para dejar atrás las cuatro fechas sin victorias. Pelota que quedó viva en la medialuna del área, y Thiago Calone, con un derechazo decoró la goleada a un minutos del final. El árbitro Jorge Broggi lo terminó en el tiempo reglamentario, el partido había finalizado ya hacía rato.

CÓMO LLEGÓ RACING

El equipo dirigido por Diego Cochas empezó el torneo con derrota, por el 0-1 con Maipú de Mendoza en Nueva Italia. Se recompuso con la victoria sobre Deportivo Madryn, histórica por los dos goles antes de los dos minutos de partido. Y superó en el Miguel Sancho a Alvarado. En medio dejó una imagen digna por Copa Argentina en la caída a manos de Defensa y Justicia.

Matías Machado marcó el 1-0 de Racing ante Alvarado en el estadio Miguel Sancho de Nueva Italia. (Javier Ferreyra / La Voz)

Respecto de la formación del triunfo sobre Alvaradio, hay tres variantes: ingresa Lucas Flores por Maximiliano Gutiérrez por su lesión en el codo, por lo que Leandro Fernández jugará unos metros más adelante. Además vuelve Santiago Churchi en lugar del lesionado Germán Díaz. Y Matías Machado, autor de los dos goles en la fecha pasada, va por Leonel Monti.

Con tres cambios, Racing de Nueva Italia visita a All Boys.

Racing formará en Floresta con Joaquín Mattalia; Raúl Chamorro, Gianfranco Ferrero, Valentín Perales y Flores; Machado, Churchi, Braian Rivero y Fernández; Lautaro Villegas y Pablo Chavarría.

ASÍ FORMA EL RIVAL DE RACING

All Boys, dirigido por Mariano Campodónico, empató en la fecha pasada frente a Atlanta. Como en las tres presentaciones anteriores. Forma con Tiago Libares; Hernán Grana, Maximiliano Coronel, Jonathan Ferrari y Tobías Bovone; Juan Salas, Leandro Desábato, Juan Passaglia y Thiago Calone; Ignacio Palacio y Octavio Bianchi.