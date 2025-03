Talleres a la final, con Botta para “quedar en la historia” la arenga de Fassi y el Cholo de “refuerzo”

“Una final es todo, es la ilusión, es la posibilidad de un título, es el esfuerzo de mucho tiempo. Viajamos con mucha ilusión y confío plenamente en el repunte del equipo”. El optimismo de Andrés Fassi, presidente de Talleres, al pie del vuelo chárter en el que el plantel viajó rumbo a Paraguay para la final ante River. Este miércoles a las 20, por la Supercopa Internacional.

El mandamás Albiazul fue uno de los que tomó contacto con la prensa. “Todos queremos ganar, es la escencia de esto y con esa ilusión viajamos. Estar en la final ya es un orgullo. También Rubén Botta, el estratega del equipo, quien fue muy directo respecto de la final con River: “Me encantaría quedar en la historia de Talleres”.

Partida del plantel de Talleres hacia Paraguay para enfrentar a River por la Supercopa Internacional. (La Voz)

Y ya con la adrenalina del partido, resaltó: “Los más chicos lo tienen que disfrutar, no todos los días se disputan finales. Hay que jugarlo como se tiene que jugar. Tengo muchas ganas de jugar este partido. Muy convencido, necesitamos de nuestra gente”.

Partida del plantel de Talleres hacia Paraguay para enfrentar a River por la Supercopa Internacional. (La Voz)

Uno con muchas batallas en el lomo, apoyo moral para el plantel, es Pablo Guiñazú. Presente en la delegación que viajó a Paraguay. “Lo que aprendí es que esto no deja de ser fútbol. A veces te toca venir en momentos muy buenos y no concretás; y a veces no estás tan bien pero sí lo hacés. Esto es lo lindo del fútbola, el duelo por la derrota del sábado ya pasó, y ahora hay que buscar un poco más de historia para este club”, indicó el “Cholo”.

El plantel de Talleres viajó hacia Paraguay para afrontar la Supercopa Internacional ante River. (La Voz)

También en demostración de respaldo a sus compañeros para la final viajó Matías Catalán, el zaguero central que se recupera de la operación en la rodilla, y es uno de los líderes positivos del plantel Albiazul.

EL VALOR DE LA SUPERCOPA INTERNACIONAL

Talleres y River se enfrentan por la Supercopa Internacional.

AFA le dio status de título oficial a la Supercopa Internacional, como una “copa a nivel local”. De este modo ambos podrán exhibirla en sus vitrinas en caso de ganarla. Talleres cuenta con la Conmebol que obtuvo en 1999, mientras que River suma la friolera de 72 trofeos oficiales.