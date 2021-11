Después de la postergación por la pandemia, este jueves regresó al predio Coniferal del Parque Sarmiento de Córdoba el “Desfile Real”, con la participación estelar de la conductora Gina Casinelli que encandiló a sus seguidores con su traje.

La influencer cordobesa posó con una bikini engomada junto a unas plumas y tacos, que sorprendieron a sus seguidores. “¡Si les digo que anoche fue una fiesta, no exagero!”, escribió en su posteo de Instagram.

Gina Casinelli encandiló a sus fanáticos de Instagram con su traje

La modelo encandiló a los fanáticos que la siguen que en apenas algunas horas lograron reventar la caja de corazones y superaron la barrera de los 56 mil me gustas. Además, tuvo comentarios muy positivos como “aparte de hermosa, sos un bombón” o “es mi novia, solo que no me conoce aún”.

Gina Casinelli impactó a sus seguidores desde el Desfile Real

La conductora de “Me la juego” por Canal 12 representó al Carnaval de Arias en el desfile que busca marcar tendencias con diseños, modas y de cultura.

Gina Casinelli

El desfile real

Este mega evento reúne a lo mejor de la creatividad de la provincia de Córdoba, donde participan más de 100 modelos cordobeses de diferentes edades y tallas. El eje estuvo puesto en la diversidad, con el foco en que cualquiera puede estar arriba de una pasarela.

Desfile Real en las escalinatas del Parque Sarmiento (Facundo Luque)

Gabriela Vieyra, Sergio Zuliani y Mili Felizzia estuvieron a cargo de la conducción del evento, que además tuvo la musicalización de Cau Bornes, Wally de Sabroso y la soprano Leticia Chiabrando.