Gina Casinelli regresó a la televisión cordobesa hace ya algún tiempo y con su llegada, también se han generado varias anécdotas que compartió con sus admiradores.

Por esa razón, la conductora aprovechó su más reciente publicación en su cuenta de Instagram para dar detalles de un llamativo momento que vivió frente a las cámaras.

Gina Casinelli

“En el último video estoy tentada porque me había caído en el programa. Cuando me pasa eso (porque ya son varias) al principio me da vergüenza y miro para abajo, y después me tiento y no puedo parar aunque cambie el tema. Tomo aire y me concentro de nuevo”, señaló.

Gina Casinelli

Casinelli también agregó: “Ahí estaba chequeando que no me tomara la cámara mientras el invitado cantaba. En fin, algún día voy a hacer un compilado con mis caídas”.

El look con el que Gina Casinelli conquistó las redes

La historia de la conductora no fue lo único que llamó la atención de sus admiradores, también lo hizo su atuendo.

Gina Casinelli

La modelo utilizó un conjunto al estilo “total white” de pantalón y top satinado. Además, Gina agregó unos aretes grandes y el cabello suelto.