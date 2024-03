Gastón Machín y vestir las dos camisetas: “Instituto es generoso y Argentinos, un equipo que propone”

Vuelve la Copa de la Liga, se mete Instituto otra vez en la cancha y contra Argentinos Juniors que es uno de los punteros de la Zona A. Partido atractivo, a las 21 en Alta Córdoba, más para Gastón Machín, quien defendió las dos camisetas y guarda gratos recuerdos de su paso por la Gloria.

“Es un lindo partido el de hoy. Los dos proponen, Argentinos con muchos chicos y grandes jugadores también e Instituto que de local se hace fuerte más allá de lo circunstancial de un torneo, por el empuje de su gente”, señaló el exvolante en ShowSport Radio.

“Trato de ver siempre a Instituto. Es un equipo generoso, que entiende muy bien la idea que transmite el técnico y sabe hacerse dueño de los momentos del partido. Uno que está en el fútbol, sabe que Instituto ha mejorado muchísimo en todo y eso se ve plasmado en los días de partido”, analizó.

Gastón Machín en la tribuna, viendo el partido de ida ante Patronato. (Foto: Sergio Cejas)

Y lamentó la ausencia de Damián Puebla, afuera de la lista de concentrados por síntomas compatibles cno los del dengue. Damián Puebla, que no podrá estar presente por síntomas compatibles con el dengue: “En Instituto encontró su lugar. El gol siempre te genera confianza y ha tenido un gran arranque y ojalá que lo puedan suplir. Vuelve Jonás Acevedo, que es un jugador importante también”.

Lucha. Gastón Machín no puede con Barbona. El ex-Argentinos fue importante. (Foto: La Voz del Interior)

Párrrafo aparte para Silvio Romero, el refuerzo de más cartel que volvió para esta temporada. “No tengo ninguna duda de que al Chino ya se le va a abrir el arco. De todos modos lo suyo seguramente es importante en muchos aspectos para el equipo y para el grupo. Y no es fácil reemplazar a un delantero de área como Maravilla Martínez, que ahora hace los goles en Racing”.

EL SENTIMIENTO INTACTO POR INSTITUTO

“Mi paso por Instituto no pasó desapercibido por lo menos para mi. Siempre tengo los mejores recuerdos, la he pasado muy bien. El cariño del hincha en las redes sociales siempre me lo hace llegar. A mi a mi familia. Mi hija mayor Martína, quien va a cumplir 13 años, llegó a verme jugar y se encariño mucho con Instituto”, aseguró Machín.

Gastón Machín. El experimentado mediocampista aseguró que el plantel está más unido que nunca. // Foto: Sergio Cejas

“Cuando el equipo ascendió fui un hincha más, me dio mucha alegría, porque a nosotros nos faltó un poco para cumplir ese objetivo. Tengo pensado ir a Córdoba, los utileros me invitaron a comer un asado y será lindo volver a La Agustina”, completó Macha, quien pasó por la Gloria entre 2014 y 2016.

ARGENTINOS, CON BAJAS ANTE INSTITUTO

Instituto recibirá a un Argentinos con ausencias importantes, por que no estarán el zaguero Román Vega y el goleador Luciano Gondou, ambos afectados al Seleccionado Sub 23.

Luciano Gondou celebra tras anotar el gol para la victoria 1-0 ante Brasil para clasificarse al fútbol de los Juegos Olímpicos de París, el domingo 11 de febrero de 2024, en Caracas. (AP Foto/Matías Delacroix) Foto: Matías Delacroix

“Son bajas importantísimas, sobre todo la del “9″ por la racha que viene teniendo y por qué más allá de ser un goleador afuera del área le aporta muchísimo al juego asociado”, observó Machín.

“El ciclo de (Pablo) Guede vino con muchos cambios, después de lo que fue lo de (Gabriel) Milito hizo una limpieza muy grande y hoy el trabajo que viene haciendo está dando sus frutos. En Argentina es protagonista el club”, valoró.