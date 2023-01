¿Fue más fuerte el amor o el desamor?: los datos de los divorcios y matrimonios en Córdoba durante 2022

A la hora de hacer el relevamiento de los datos del año pasado, las autoridades del Registro Civil de Córdoba se llevaron una sorpresa: los divorcios superaron ampliamente a los matrimonios durante 2022. Según confirmó la directora de la dependencia municipal, Belén Blanda, se trata de un fenómeno que no suele ocurrir con frecuencia.

De acuerdo a lo detallado a El Show del Lagarto, durante los 12 meses del año ya finalizado se celebraron 2.248 casamientos. En este sentido, la funcionaria municipal explicó que hubo una importante suba con respecto al 2021.

Sin embargo, remarcó que los divorcios aumentaron aún más, con lo que superaron a las uniones por más de un 50%. En números finos, durante el 2022 se concretaron nada menos que 3.494 separaciones.

El problema con los registros en años anteriores

Blanda confirmó que este es un dato que no se había registrado en los últimos tres años y que antes era imposible hacer la comparación. “En 2018 y 2019 no había una discriminación de trámites entonces no había números detallados, algo que se logró con la digitalización durante el último tiempo”, aseguró.