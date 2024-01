Filmaron a taxistas amenazando a colegas durante el paro en Córdoba: un chofer denunció que le pidieron plata

Taxis y remises se movilizaron en el Centro de Córdoba contra aplicaciones como Uber y Cabify. Ante la falta de respuestas de las autoridades municipales, decidieron anunciar un paro de actividades que, horas más tarde, se levantó.

En este marco, un chofer de taxi denunció que fue atacado por un grupo de manifestantes cuando finalizó la protesta. El hombre llevaba dos pasajeras hacia un centro médico cuando lo interceptaron para pedirle plata y le pincharon una de las gomas.

UN TAXISTA FUE ATACADO POR SUS COMPAÑEROS EN CÓRDOBA

El lunes 29 de enero, cerca de las 15 y en plena avenida Vélez Sarsfield, el trabajador fue increpado por dos sujetos. “No los conozco. Supongo que son taxistas. Se acercaron, me increparon. Uno de ellos me pegó una trompada en el vidrio y amenazó con cortarme las cubiertas. Me pegó una trompada en el capot”, contó el taxista a El Doce.

El trabajador trató de explicar que llevaba dos pasajeras, una de las cuales era de edad avanzada y tenía dificultades para caminar, por lo cual no podía dejarlas en la vereda como le exigían. “Corté el reloj y me dejaron pasar”, agregó.

“Después me di cuenta que me pincharon la goma. Me empezaron a pedir plata, decían ‘te vamos a pinchar las cuatro gomas’. Me quisieron arrebatar la billetera. Les di dos mil pesos para evitar problemas”, precisó el taxista.

Asimismo, el hombre contó que le sorprendió la agresión porque tenía entendido que la manifestación, a la cual adhirió, había terminado poco antes de las 13. Sin embargo, los choferes habían extendido la protesta hasta la medianoche.

VIDEO: LA COMPLICADA SITUACIÓN DEL TAXISTA AGREDIDO EN CÓRDOBA

En cuanto regresó a su casa tras dejar a las pasajeras en el sanatorio, inspeccionó la goma pinchada. “Le hicieron dos puntazos, el gomero me dijo que parchándola puede andar, pero lo más probable es que la tenga que vulcanizar”, lamentó.

Además, expresó su preocupación porque perdió un día de trabajo por el paro y las amenazas, y teme a perder más días en caso de que no pueda salvar la cubierta.