Federico Lussenhoff: lo que le dejó la serie Talleres-River y el “me apuré en...”

En 2007 dejó River para ser refuerzo del Talleres por entonces en Primera Nacional y conducido por el polémico Carlos Ahumada. Ahora Federico Lussenhoff los vio enfrentarse en octavos de final de Copa Libertadores, y reflexionó: “Talleres no lo hizo mal pero sí le faltaron cosas”.

En una entrevista con Tercer Tiempo por Radio Sucesos, el “Colo” destacó: “Lo bueno es posicionar a un equipo en las competencias internacionales... Jugarlas significa que hiciste las cosas bien. River tiene experiencia en ese andar. Talleres no lo hizo mal pero sí le faltaron cosas”.

"El Colorado" no jugará más al fútbol en forma profesional (Foto: La Voz / Archivo).

El ex zaguero central actualmente se desempeña como secretario técnico en Rosario Central (”compartir el día a día con Miguel Ángel Russo fue de lo mejor que me pasó en mi carrera”, aseguró); y en la comparación entre el fútbol cordobés y rosarino, observó: “Ahora en Talleres la gente exige y tiene toda la razón. Veo una plaza cordobesa con tres equipos en Primera, los tres con buena performance. Hoy River y Boca no sacan tantas diferencias, hay que seguir trabajando para que la plaza siga en copas internacionales”.

"Me apuré en retirarme en Talleres" (Foto: Archivo LVI).

Y no olvida aquel paso por Talleres, en circunstancias muy diferentes al proceso que hoy encamina Andrés Fassi. “Cuando fui de River a Talleres me enamoré de Córdoba. Me apuré en retirarme, tendría que haber seguido más tiempo. Después me quedé con ganas y siento que le erré”.

LA LISTA DE CONCENTRADOS DE TALLERES ANTE SAN LORENZO

Tras el golpe por la eliminación en Copa Libertadores, Talleres retoma la competencia en LIga Profesional y este domingo a las 14.30 visitará a San Lorenzo, que también quedó afuera de la copa.

Talleres-San Lorenzo, duelo de equipos heridos tras ser eliminados en Copa Libertadores. Foto: Prensa Talleres

En la lista de viajeros reaparecen el lateral venezolano Miguel Navarro y el defensor Lucas Suárez, quienes no jugaron el partido de vuelta contra River por sendas suspensiones. En el caso del ex Estudiantes de Río Cuarto, en el choque de ida en el Kempes.

Lucas Suárez fue una de las figuras de Talleres en el triunfo ante Deportivo Riestra Foto: Prensa de Talleres

No aparece en la lista el último refuerzo en oficializarse, el volante ofensivo Matias Alejandro Galarza, quien viene de jugar en Bélgica. Y tampoco Alejandro Martínez, todavía en recuperación tras lesionarse en el duelo con River en la ida.