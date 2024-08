El Daniel de Talleres: a 50 años de un gol imborrable, por un tiro libre que no iba a patear

Una leyenda, en boca de un personaje mítico del fútbol de Córdoba. Se cumplieron 50 años de aquel gol al ángulo en un tiro libre de Daniel Willington cerca de mitad de cancha, para que Talleres le ganara a Belgrano la final del Torneo Oficial de Liga Cordobesa en 1974, en Alberdi.

Y hubo festejo. Con asado en el quincho de la pizzería Don Luis, que lleva el nombre de Daniel Willington, padrino ídolo en Talleres y Vélez. Rodeado de afectos, con sus amigos y ex compañeros, el “Daniel” repasó una vez más aquella página imborrable.

Daniel Willington festejó el 50 aniversario del golazo a Belgrano en aquella final del Nacional 1974, que Talleres terminó ganando por 2 a 0. (La Voz)

Pedro Iudicello, propietario de la pizzería, se acercó micrófono en mano y le hizo una pregunta inquietante: “¿Eras vos el encargado de patear el tiro libre? Y la respuesta sorprende, aún medio siglo después. “No, lo iba a patear Cacho Taborda. Se lo pedí porque tenía bronca por las cosas que me gritaban los hinchas. Quería patearlo fuerte, con bronca, tirar la pelota a la calle. El gol fue un poco de suerte”.

Daniel Willington con Humberto Bravo y Pedro Iudicello, dueño de pizzería Don Luis, quien organizó todo. "El Loco" estuvo con su familia, ex compañeros, ex dirigentes y amigos como Santos Laciar.

Y agrega: “Los hinchas de Talleres deben estar felices porque ganar ese campeonato sirvió para ir al Nacional y fue el inicio de un camino importante”. César Tappa, periodista y fanático Albiazul invitado al agasaja, colorea la frase con un dato que aumenta la valía del gol. “Los hinchas de Belgrano tampoco lo olvidan”.

A LO WILLINGTON, LA PICARDÍA DEL ÍDOLO DE TALLERES

Uno de los tantos amigos reunidos para el asado, toma la palabra y destaca que hay aniversario de 50 años por cumpleaños, bodas y otros hechos sociales, pero reunirse para celebrar las bodas de oro de un gol es significativo. Y le regala un recitado a Willington, que en una parte dice “con su porte de dandy provinciano...”, ante lo que el Daniel irrumpe con una guarangada muy cordobesa.

Daniel Willington cumplió 81 años y lo festejó en la pizzería Don Luis de su amigo Pedro Iudicello.

Otro amigo, Luis Fornari, le agrega otro protagonista a la leyenda. “Amadeo Nuccetelli no vio el gol del Daniel a la Garza Tocalli. Estaba muy nervioso y había salido de la cancha para fumar. Andaba caminado por la avenida Colón, dicho por él mismo”.

Y Willington contragolpea, mientras apura un vaso de moscato, y entre costilla y costilla pide una porción de fugazzeta rellena (”es que a mi no me gusta tanto el asado, prefiero la pizza”, la clava al ángulo): Y dispara: “Si todos los que me juran que vieron ese gol esa noche en la cancha realmente estaban, entonces había seis millones de personas”.

EL DANIEL DE LOS ESTADIOS

Varios comensales de la pizzería apoyan la ñata contra el vidrio para mirar de cerca al Daniel, pedirle una foto. Llega Santos Falucho Laciar, triple campeón del mundo y reconocido hincha de Talleres, y cruza saludos y chistes con Willington. “Este es un campeón en serio, ganó el titúlo en Sudafrica. Nosotros fuímos de gira a Zaire, no querían que nos volviéramos pero nos pusieron en un hotel en el que nos teníamos que lavar la ropa nosotros”, rememoró.

El Daniel y Pelé. El brasileño elogió al ídolo de Talleres tras un amistoso. Foto: Pizzería Don Lui

A su lado está el “Tigre”, Huberto Rafaela Bravo, goleador inolvidable de Talleres. “Cuando hizo es gol yo estaba en la Reserva. Y conocía a Willington porque estaba en Independiente y todos hablaban del cordobés que jugaba en Vélez. Mi primer gol en Talleres lo hice contra Instituto en su cancha, para ganar 1 a 0. El Daniel iba a patear un tiro libre y me dijo, ‘andá a buscar el rebote’. Y así fue”.

Entre brindis, también hay dedicatorias para la familia. Y un dato particular: el nieto que juega.... al rugby en el Córdoba Athletic. “No voy a verlo jugar para no ponerlo nervioso. Además, los compañeros le empiezan a decir, ‘tu abuelo es el de la tribuna en el Kempes’