Fallo por la expropiación de YPF: la fuerte declaración de Juan Schiaretti

El fallo que obliga a la Argentina pagar 16 mil millones de dólares por la expropiación de YPF, desató una andanada de críticas de parte de la oposición, a la que se sumó la de Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba y candidato a presidente.

“El fallo adverso en el juicio por la expropiación de YPF, que nos costará a los argentinos USD 16.000 millones, es producto de otra mamarrachada más del gobierno kirchnerista que ahora tenemos que pagar todos; por no haber realizado las cosas bien, en su momento, respetando la ley”, publicó Schiaretti en su cuenta en Twitter.

La oposición, con Patricia Bullrich (candidata a presidente por Juntos por el Cambio) y Javier Milei (de La Libertad Avanza), cuestionaron duramente la operación realizada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con Axel Kicillof, hoy gobernador de Buenos Aires, como vice ministro de Economía e interventor de la petrolera por ese entonces.

Bullrich, también en redes sociales, fustigó: “Que la guita la ponga el kirchnerismo” y subrayó: “¡Qué caro nos cuestan los K a los argentinos! Siempre me opuse a la barbaridad de una expropiación sin cumplir con la Constitución. Ahora que la paguen de su bolsillo”.

A su vez, Milei disparó contra ambos bandos: “Aquí una muestra de lo caro que nos cuesta la casta política chorra, parasitaria e inútil. Y eso vale tanto para los K como para JxK. Kicillof es un bruto y los kirchneristas de paladar negro aún más pero nunca te olvides que en esto fueron acompañados por la UCR (hoy JxK)”.

EL MONTO DEL FALLO Y EL VALOR ACTUAL DE YPF

El ex secretario de Energía, Daniel Montamat, estimó que la valuación actual de YPF se ubica en el orden de los U$S 5.000 millones, contra una sentencia de U$S 16.000 millones. Y que el monto del fallo se suma a los U$S 5.000 millones que ya se le había pagado a Repsol por el 50% de la compañía”.

Este juicio “es una condena adicional derivada del 25% de las acciones que había comprado el grupo Eskenazi y que dejó de pagar, vendiendo sus derechos litigiosos por U$S 15 millones de euros y manteniendo de esta forma una participación en el resultado del juicio”.