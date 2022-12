Facundo Campazzo se quedó con las ganas de debutar en el Estrella Roja

El cordobés Facundo Campazzo deberá esperar para su debut en el Estrella Roja de Serbia, su nuevo equipo. Intregró la delegación en el viaje a Grecia para jugar contra Olympiacos, por la jornada 15 de la Euroliga y hasta hizo la entrada en calor, pero al final debió alentar a sus nuevos compañeros desde la banca. Entre ellos, a Lucas Vildoza.

El base no pudo debutar porque Estrella Roja está inhabilitado por la Asociación de Jugadores de la Euroliga para incorporar, a raíz de deudas con el plantel, y por eso no pudieron inscribir al argentino ex NBA, que no entra a una cancha desde el pasado 27 de noviembre. Su último partido con Dallas Mavericks.

Facundo Campazzo realizó los movimientos precompetitivos con su nuevo equipo Estrella Roja de Serbia en Grecia, pero no pudo debutar. (@Eurohoopsnet) Foto: @Eurohoopsnet

Estrella Roja ganó en Atenas a Olympiacos por 90 a 86 con una sobresaliente actuación de Vildoza con 22 puntos (20 en el segundo tiempo), más 8 asistencias y 4 rebotes. El elenco serbio quedó con una marca de 8 victorias y 7 derrotas.

FACU CAMPAZZO, CON BARCELONA PARA EL ESTRENO

Campazzo podrá tener su estreno contra Barcelona, el 30 de diciembre en condición de local. Se espera que el Estrella Roja pague la deuda con sus jugadores nacionales y de esta manera levanté la inhabilitación. El 10 de enero será el choque con Real Madrid, ex equipo del cordobés.

Por lo pronto, hará su presentación en la Liga ABA, el torneo de Serbia. De local se medirá el lunes 26 de diciembre con Borac. Su nuevo equipo es líder con nueve victorias y una derrota, mientras que su rival marcha con tres ganados y ocho caídas.