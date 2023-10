Es de Córdoba, tuvo una ingeniosa idea en la Tomorrowland y se hizo viral: “No nos olvidemos, somos argentinos”

Un joven de la ciudad de Córdoba que se encuentra en Bélgica asistió al reconocido festival de Tomorrowland. En la previa, mostró una ingeniosa idea, dejó una desopilante reflexión y se hizo viral.

“El argentino le busca siempre la vuelta”, expresó @yiyicachin en el título de la producción que comenzó en las inmediaciones del predio ubicado en la ciudad de Boom. Un amigo suyo lo grabó con el celular y le preguntó “¿Qué estás haciendo?”.

VIDEO: CORDOBÉS METIÓ VODKA A TOMORROWLAND Y SE HIZO VIRAL

“Bueno, por más que estemos en un país del primer Mundo no nos podemos olvidar que somos argentinos”, respondió en primera instancia. Luego, aseveró que “el argentino busca zafar: se compra un vodkita y como no se lo dejan pasar en botella de vidrio, agarra una botella de agua, la deja mocha y mirá”.

En la producción se puede ver como la botella de plástico de un litro y medio empieza a llenarse con la bebida de color rosa. Finalmente, el cordobés protagonista de esta historia concluyó: “No podemos desviarnos de nuestros orígenes pa”.

QUÉ ES TOMORROWLAND

Tomorrowland es el festival de música electrónica más grande del planeta que se celebra anualmente en la localidad de Boom, Bélgica. Las empresas We Are One World y Tomorrowland Foundation se encargan de la organización del evento que recibe más de 400.000 personas de casi 200 nacionalidades distintas.

La primera edición de La tierra del mañana fue el 14 de agosto de 2005 en el Área Recreativa Provincial DeSchorre, en la comuna y municipio de Boom. En aquella oportunidad se presentaron DJs como Armin van Buuren, David Guetta, Coone, entre otros.