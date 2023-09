Un influencer que viaja por el mundo vino a Córdoba y quedó anonadado: “Es la capital de...”

Un influencer de México que viaja por el Mundo calificando y opinando sobre las ciudades más importantes de los continentes vino a Córdoba. Luego de unos días instalado en la capital, sacó sus propias conclusiones y quedó anonadado.

“Wey no me gusta Córdoba carnal, la neta me encanta”, dijo Eddie, popularmente conocido como @elartedelnomada en su cuenta de TikTok. Inmediatamente, enumeró las razones de su declaración.

“Primero, el acento cordobés está muy chingón y sexy. Por ejemplo, no dicen Talleres, dicen Taiere”, expresó en la producción que evidencia lugares icónicos de Córdoba, como lo son el centro, el estadio Mario Alberto Kempes y La Cañada.

La Cañada. (Nicolás Bravo / La Voz) Foto: Bravo Nicolas

“Córdoba, la capital de los asados y el fernet”, arrojó el méxicano que grabó la actividad dentro de una carnicería y cómo se hace una carne a la parilla en la previa de un encuentro de fútbol. Por supuesto, compartió el “dato curioso” de que Córdoba “es el lugar del mundo donde más fernet se toma”.

Fernet. Foto: Ramiro Pereyra

Por otro lado, el nomada se tomó su tiempo y le dedicó unas palabras al deporte que mueve a la población sin importar si es fin de semana o o día laboral. “Si te gusta el fútbol, te aseguro que no te va a decepcionar el nivel de los cordobeses”.

La celebración de Talleres, tras la victoria sobre Huracán, en el Kempes. (Facundo Luque / La Voz) Foto: Facundo Luque

Además, resaltó la movida y fiesta que los cordobeses tienen en la sangre. “Si te gusta mover el bote, esta es la capital de los bailes y los cuartetos”, aseveró junto a videos de fiestas de diversa índole.

Un baile en la ciudad de Córdoba. (Fotografía gentileza de Carolina Martínez)

Por último, entró en un tema polémico que preocupa a la sociedad argentina en general y es el de la inseguridad: “En cuanto a seguridad, me dijeron que tenga cuidado con mi celular en las calles”.

Sin embargo, reconoció que “sacando ese tema, creo que esta (Córdoba) sería la ciudad perfecta para vivir” y por eso le dio un nueve de calificación, antes de emprender su viaje a la provincia de Mendoza.

VIDEO: UN INFLUENCER QUE VIAJA POR EL MUNDO VINO A CÓRDOBA Y QUEDÓ ANONADADO