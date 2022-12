Erik Godoy sobre su retorno a Belgrano: “Llego con un poco más de experiencia”

Erik Godoy se convirtió en el segundo refuerzo de Belgrano para la temporada 2023. En diálogo con Vía Córdoba, el futbolista de 29 años contó cuáles son sus expectativas, analizó su paso por el exterior y qué cambió respecto al 2017.

La decisión de Godoy de volver a Belgrano

“Decidí volver porque no íbamos a renovar en Estados Unidos y Óbolo (Mauro) fue el primero en llamarme. Me contó sobre el proyecto, el plan y demostró las ganas de tenerme en el plantel”, aseguró el central que juego en el Pirata en el año 2017.

Erik Godoy fue jugador de Belgrano en el año 2017.

A pesar de tener otras ofertas de clubes del exterior, Godoy priorizó volver a Argentina porque es una persona muy arraigada al país, familia, amigos e hijo. Su pequeño vive en Temperley con su madre. “Me perdí cuatro años de su crecimiento, solo lo vi cuando viajaba en vacaciones”, contó.

Cómo juega el nuevo defensor de Belgrano

Al ser consultado sobre su forma de juego, Godoy dio un panorama bastante amplio de sus cualidades. “Soy un defensor central serio que trata de no cometer errores. Me gusta salir jugando pero cuando hay que meter, cambio el chip rápidamente”, expresó el exjugador de Colón sobre sus características principales.

El deportista arribó a la provincia el pasado jueves, lo presentaron en el plantel del campeón y ya entrenó tres veces. “Estamos preparando los amistosos y poniéndome en forma porque acá es otro el nivel de exigencia en las pretemporadas”, confesó el profesional que militó en la liga estadounidense.

El marcador central de 29 años, Erik Godoy estuvo en Vancouver Whitecaps. (Prensa Vancouver)

Al ser consultado por sus nuevos compañeros de zaga central, Godoy respondió: “A Rébola (Alejandro) lo conozco de mi paso por Tigre”. Sobre Novaretti, se limitó: “No nos pusimos a hacer fútbol, pero como todo el equipo sé que hizo un gran esfuerzo y es bueno”.

Diego Novaretti y Alejandro Rébola, la dupla de centrales del Pirata (Prensa Belgrano)

El profesional de 29 años reconoció con humildad y sinceridad que “por algo Belgrano ganó de punta a punta el torneo”. ”Yo vine a ayudar y aportar lo mío”, explicó.

El trato de Godoy con Guillermo Farré

En el 2017, Godoy llegó un mes después de la salida de Guillermo Farré rumbo a Sarmiento de Junín. Ahora, lo conoció y aseguró: “Me recibió muy bien, me comentó su plan de juego y cosas que quería de mí y no mucho más”.

Guillermo Farré y Luis Fabián Artime en la extensión del vínculo. Foto: Belgrano .

En qué cambió el Godoy del 2017 respecto al de ahora

El zaguero surgido en Tigre reconoció que físicamente está igual que en su primera temporada con Belgrano. Por otro lado, enfatizó que llega con “un poco más de experiencia porque los años no vienen solos”.

La opinión sobre el fútbol estadounidense

El jugador de 29 años disputó la última temporada en el equipo canadiense Vancouver Whitecaps que milita en la Mayor League Soccer (MLS). Al ser consultado por este torneo, analizó: “Siguen contratando figuras de Europa y posee una infraestructura mundialista impresionante”.

La MLS Cup (MLS)

“Es una liga que está creciendo mucho con promesas y jugadores jóvenes. Hay chicos que salen de la universidad y van a primera”, analizó el central. En tanto, cree que esto produce algunos planteles desnivelados.

Las expectativas con Belgrano para el 2023

“Primordialmente, mantener la categoría y después ver para qué estamos”, contó el nuevo jugador del club de Alberdi sobre las expectativas para la temporada que inicia en enero del 2023. Además, anheló que esperan hacerse fuertes de local para poder escalar en la tabla.

Sobre la Liga Profesional, Godoy reconoció: ”No es fácil, es otra calidad de jugadores y nadie te va a perdonar ni regalar nada si cometés un error”. Por último, enfatizó que mayormente se juega de tres cuartos de cancha para arriba. “Es meter, trabar y cabecear en un torneo muy competitivo donde no se regala nada y hay varios sistemas de juego”, sentenció.