Encontró un “dedo” en Nueva Córdoba, las redes se escandalizaron pero un usuario develó el misterio

Las redes sociales y los cordobeses son una combinación desopilante y éste es uno de esos casos. Tadeo es un usario de Twitter que, el pasado domingo, publicó la foto de lo que parecía ser un dedo mutilado. Los demás usuarios se escandalizaron hasta que otro joven contó la verdad de la imagen.

“Me encontré un dedo, alguien sabe de quién es?”, puso en la red social y etiquetó a la cuenta de Vivir en Nueva Córdoba. Más abajo, la imagen de la falange. Rápidamente, el post se llenó de comentarios de usuarios que pensaron que era real y se asustaron.

Encontró un "dedo" en Nueva Córdoba, las redes se escandalizaron pero todo tenía una explicación. Foto: Twitter

Sin embargo, horas después, apareció el dueño del “dedo” y explicó de qué se trataba el inusual objeto. “Esto es muy gracioso, me di cuenta hace unos días que ya no lo tenía más en las llaves y pensé que me lo habían robado”, explicó Cirylo y mostró una imagen de “evidencia”.

El misterio se develó pero no sin antes dejar una divertida “perlita” cordobesa.