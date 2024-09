En fotos: Belgrano inauguró la extensión de la tribuna Cuellar; y su estadio es más Gigante

Otro hito para Belgrano, para el Gigante, para Alberdi. La dirigiencia que encabeza Luis Fabián Artime inauguró las obras para completar la Tribuna Cuellar alta y baja, en el marco de un plan de ampliación, modernización y puesta en valor del club. En el acto de inauguración dijo presente Daniel Passerini, intendente de Córdoba.

Noche de inauguración y emociones en Belgrano.

“Cumplimos el sueño de completar la Tribuna Cuellar, en el marco de un plan de ampliación, modernización y puesta en valor de nuestro Club, que no para de crecer. Entre 2023 y 2024, nuestra institución lleva más de USD 4.600.000 invertidos en infraestructura, con 23 obras realizadas en el Estadio Julio César Villagra”, detallaron en los canales oficiales de Belgrano.

Cumplimos el sueño y completamos la Cuellar. 🏟️🏴‍☠️



¡SEGUIMOS CONSYRUYENDO UN #BELGRANO CADA VEZ MÁS GIGANTE! pic.twitter.com/sWuher8bU5 — Belgrano (@Belgrano) September 26, 2024

Belgrano inauguró la ampliación de la tribuna Cuellar. (Javier Ferreyra / La Voz)

“La ampliación de la Cuellar, se enmarca en el Masterplan Gigante que consolida al Julio César Villagra como el Estadio más grande de un club de Córdoba, con capacidad para más de 38.000 espectadores”, resaltaron.

“Además, en el Masterplan Villa Esquiú, Belgrano lleva una inversión superior a USD 500.000 en 16 obras realizadas en el Predio Armando Pérez.16 en el Predio Armando Pérez de Villa Esquiú, y sigue desarrollando obras en ambas sedes”, añadieron.

QUÉ DIJO EL PRESIDENTE DE BELGRANO EN LA INAUGURACIÓN

Vamos por más. Este no es mi mejor gol. Mi mejor gol aún no llegó”. Textual de Luis Fabián Artime, presidente de Belgrano, con la inauguración del tramo que faltaba en la Tribuna Cuellar hecho realidad.