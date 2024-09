El ex Belgrano que se quedó a alentar a Franco Colapinto, aunque ya no tenía club

Entre rápidos, se entienden. Las vueltas del fútbol llevaron a Lucas Melano, delantero formado en Belgrano, a Azerbaiyán. Y en ese país entre Europa y Asía fue testigo del logro de Franco Colapinto en la carrera de Fórmula 1 realizada en la capital, Bakú.

Melano jugó en el 2023 en Sarmiento de Junín y de allí emigró a Azerbaiyán, como refuerzo del Neftchi PFK de Bakú, uno de los clubes más populares de aquel país. Y único argentino en el plantel.

Lucas Melano y su firma para ser jugador de Sarmiento de Junín. (Prensa Sarmiento).

Ya tenía en mente ver como testigo presencial el Gran Premio de Azerbaiyán, disputgado el pasado 15 de septiembre, y cuando supo que lo corría el argentino Colapinto, que es furor, más todavía. Por eso se quedó más allá de que había finalizado su contrato con el Neftchi, y ahora busca club.

Franco Colapinto, Williams Racing FW46, choca en la práctica del Gran Premio de Fórmula 1 de Azerbaiyán 2024. (Reuters)

El cordobés nacido en Hernando se dio el gusto de alentar a Colapinto, quien se lució con un meritorio octavo puesto al comando de su Williams, carrera que se adjudicó el australiano Oscar Piastri.

COMO UNOS HINCHAS MÁS DE COLAPINTO

“Ya tenía pensado ir a la carrera porque no se cuando me tocará ver de nuevo la Fórmula Uno. Pero no había comprado las entradas. Y como ya me había desvinculado del club, podría haber regreso a al Argentina. Pero cuando supimos que competía Franco (Colapinto), era imposible perderse la carrera”, narró Lucas Melano en una entrevista con Tercer Tiempo, por Radio Sucesos.

El cordobés, exBelgrano, Lucas Melano, marcó el tercer gol de los santiagueños. (@cacc_sde)

“Fuimos con amigos a la tribuna con banderas y camisetas de argentina, y después a donde dio la conferencia de prensa, gritando como locos porque había sumado puntos. Cuando terminó nos fuimos al hotel donde se alojaban los pilotos, guardamos las camisetas y nos hicimos pasar como si también fuéramos huéspedes ”, explicó el delantero con picardía.

La polémica chicana de Franco Colapinto en la previa al Superclásico entre Boca y River.

“Estábamos en una terraza mirando la escalera por donde pasaban todos. Primero lo vimos a (Lewis) Hamilton, y cuando llegó Franco nos pusimos la camisetas y ahí nos abrimos paso, primeros en la fila. Charlamos un ratito, nos firmó las camisetas de argentina y las remeras de Williams que habíamos comprado, y se fue a la habitación. Estaba con la madre y con algunos integrantes del equipo”, completó.