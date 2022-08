En juego: gana All Boys, resultado que no favorece a Instituto por su puesto en la tabla

Un ascendente All Boys quiere dar el zarpazo en la visita a Defensores de Belgrano. Le gana 1 a 0 y en caso de sostener el resultado, se ubicará tercero en las posiciones de la Primera Nacional, desalojando a Instituto de esa posición. Televisa TyC Sports.

La Gloria empató el pasado viernes con un magro 0 a 0 en Alta Córdoba frente a Villa Dálmine. Suma 53 puntos, con 14 goles en la diferencia de goles. Dos menos que All Boys.

Posiciones (primeros lugares): Belgrano 64; San Martín de Tucumán 55; Instituto 53; Gimnasia de Mendoza y All Boys 51; Estudiantes de Río Cuarto 48; Chaco For Ever, Estudiantes de Caseros y Almagro 47.

Nota en desarrollo