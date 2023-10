Elecciones 2023: entre la esperanza y la angustia, el testimonio de cordobeses que votaron en el extranjero

La migración en Córdoba, en especial de jóvenes, está atravesada por diversas variables. La crisis económica de Argentina, las dificultades para proyectar el futuro a largo plazo y la inseguridad son algunas de las razones por las cuales cientos de cordobeses eligen vivir en el exterior.

Si bien no hay datos precisos de cuántas personas provenientes de Córdoba están autorizadas para votar en el extranjero, a nivel nacional son casi 436 mil argentinos los que pueden sufragar. Cientos de cordobeses asistieron a las urnas en el exterior este 22 de octubre y cuatro de ellos brindaron su testimonio desde Francia, España e Italia.

LA EXPERIENCIA DE UNA PAREJA CORDOBESA EN PARÍS

Manuel Martín es cordobés y hace cinco años que vive en París, Francia. A pesar de estar tantos años allá, ésta es la primera vez que puede votar en elecciones presidenciales. “En 2021 todavía figuraba en el padrón de Córdoba. Recién para estas elecciones lo corrigieron”, contó en diálogo con Vía Córdoba.

El sufragio para quienes viven fuera de Argentina no es obligatorio. En este sentido, Manuel sostuvo: “Fui a votar porque creo que es importante que todos participemos desde nuestro lugar. Espero aportar una mirada diferente desde el exterior, lejos de todo el bombardeo de información que vive Argentina”.

Asimismo, agregó: “Me gustaría que la situación sea mucho más estable. La idea de volver a Argentina siempre está. Depende de nuestra situación y la del país, por supuesto. No creo que sea a corto plazo pero, la idea de volver está”. Manuel reside en París junto a su pareja, Pilmaiquen Leone, quien vive allí desde hace dos años.

Pilmaiquen y Manuel en París, Francia. Foto: Gentileza

“Para mí es importante cumplir con el deber de votar. Si bien viviendo en el extranjero no es obligatorio, es un gesto que nos hace sentir parte de cualquier cambio que tenga Argentina”, dijo Pilmaiquen. En la misma línea, añadió: “Cuando uno está lejos quizás los problemas económicos, sociales, políticos y de seguridad, no nos afectan directamente. Pero es realmente angustiante ver cómo a nuestras familias y amigos todo les afecta. Es hasta injusto”.

VALENTINA, CORDOBESA EN MADRID: “ME ARREBATARON LA POSIBILIDAD DE VOLVER A CASA”

A fines de septiembre, Valentina Sciu cumplió ocho años viviendo en Madrid, en España. La cordobesa tiene 33 años y trabaja en el país europeo como diseñadora de producto en una agencia. En su caso, asistió a votar por la mañana de este domingo y contó en diálogo con Vía Córdoba: “No había mucha gente, estaba bien organizado. Sí había bastante gente con la bandera y con la camiseta”.

Además, precisó que allá no existen las mesas divididas por apellido como en Argentina, sino que cada provincia tiene su propia mesa. “Los cordobeses decíamos en broma que éramos la fila de Schiaretti. Haciendo un poco de humor siempre”, sostuvo. “Estuvo bueno escuchar todos nuestros acentos de repente, que se extrañaba, y sobre todo nuestra tonada”, siguió.

Valentina Sciu vive en España desde hace 8 años. Foto: Gentileza

Con respecto a su vida en España, explicó que ella tuvo la “suerte de poder elegir” emigrar cuando “el país no estaba patas para arriba”. “Cuando vine un euro eran 17 pesos y dentro de todo había estabilidad. Había una inflación de siempre pero, era un país un poco más ordenado a nivel económico”, dijo la joven.

“Mis expectativas es que por una vez en la vida, a Argentina se le dé el valor que realmente se merece como país, para que después no tengamos que salir corriendo a vivir afuera por no poder construir un futuro”, explicó Valentina. “Ahora siento que me arrebataron la posibilidad de volver a casa, lo veo dificilísimo y eso estando afuera te angustia”, cerró.

VOLVER A CÓRDOBA: LA ESPERANZA DE NICOLÁS, QUIEN VIVE EN ITALIA

Al sur de Europa vive Nicolás Cavallera, quien tiene 28 años y desde 2021 vive en Turín, Italia. Si bien es nacido en San Luis, ya se considera un cordobés por todos los años que vivió en Córdoba. Su travesía para votar también comenzó temprano, ya que viajó dos horas en tren para llegar a Milán, donde se encuentra el lugar para sufragar.

Tras esas dos horas, viajó 40 minutos más para llegar al espacio preparado para la ocasión. Allí, se encontró con cinco mesas y cinco personas antes de su turno. “Algo que me encanta es cómo te vas acercando al lugar de votación y hay una transición. Todos hablan italiano y cuando te vas acercando empezas a escuchar a la gente hablando castellano”, dijo en diálogo con Vía Córdoba.

Nicolás Cavallera en el lugar de votación en Milán, Italia. Foto: Gentileza

Como motivo de su votación, Nicolás explicó que siente una necesidad de expresar “el cambio” que quiere. “Lo más mínimo que puedo hacer es ir a votar. Estuve todo el día afuera de casa porque no me queda cerca pero, es lo mínimo que puedo hacer. Para mí, expresar los cambios que se quieren para el país es súper importante”, sostuvo.

Con respecto a la situación argentina, planteó: “Lo que me empujó a irme de Argentina es ese sentimiento de frustración de que todo va muy mal. Desde el punto de vista económico, uno no puede planificar, no puede comprarse ni un auto. Espero que las cosas cambien, que se encuentre trabajo y que uno pueda vivir de eso. Si las cosas llegan a mejorar, me pego la vuelta”, concretó.