“Va a ser una jornada muy movida, pero no creo que sea catastrófica”, sostuvo un economista cordobés

Argentina elige a su próximo presidente y luego de los resultados de las Paso, la incertidumbre está latente. Sin embargo, el economista cordobés Jorge Ingaramo señaló que el próximo lunes será una jornada muy movida “pero no catastrófica”.

En diálogo con Radio Mitre, Ingaramo manifestó: “Va a ser muy movida, pero no creo que sea catastrófica”. Las especulaciones apuntan principalmente a una posible disparada del dólar, que cerró superando la barrera de los 1.000 pesos.

El economista intentó transmitir tranquilidad y especuló que será “una transición coordinada”. “No va a cambiar nada más que el estado de ánimo”, sostuvo.

En tanto, definió que “Argentina tiene un problema fiscal gravísimo” pero expresó: “No estoy convencido de una megadevaluación mañana, si fuese Massa no lo haría”. Y sumó: “El problema fiscal es serio, pero no inmanejable. Debería primar la cautela. No creo que el problema no tenga solución”.