El gobernador Juan Schiaretti acompañó a las candidatas Alejandra Vigo y Natalia De la Sota, con clima de festejo en el bunker de Hacemos por Córdoba en estas elecciones PASO 2021: “Este resultado supera nuestras expectativas. Estamos contentos. nos alienta y tonifica para conseguir el apoyo de más cordobeses el 14 de noviembre”, enfatizó.

En ese sentido, el Gobernador utilizó simbolismos: “No queremos pelearnos, no respondemos agresiones ni descalificamos a nadie. En Córdoba no queremos grietas, queremos que haya puentes que nos unan”.

Juan Schiaretti, en el búnker de Hacemos por Córdoba. (Nicolás Bravo) Juan Schiaretti, en el búnker de Hacemos por Córdoba. (Nicolás Bravo)

Después de que hablaran ellas, las candidatas, el Gobernador se centró en los alcances de su gestión: “Forma parte de quienes integramos Hacemos por Córdoba cuidar siempre las instituciones, respetando la autonomía, impulsamos el pluralismo y llevando el progreso en todos los rincones”.

Y reiterando el agradecimiento a la población por votar en pandemia, y de felicitar a los candidatos de todos los partidos por “el gran esfuerzo que hicieron”, finalizó: “No hay mejor política social que un buen empleo. Primero está Córdoba, sigamos construyendo la Córdoba que soñaron nuestros padres y merecen nuestros hijos”.