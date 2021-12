Bajo una intensa lluvia que cayó en el Kempes, Talleres despidió el año enfrentando a Independiente por la última fecha del Torneo de la Liga Profesional.

Los puntajes de los jugadores albiazules:

GUIDO HERRERA (6): No tuvo nada qué hacer en el penal, cada vez que le tocó intervenir, el arquero respondió bien. En el segundo gol, en una contra letal, no pudo tapar al delantero rival que llegó con pelota dominada a definir el partido.

NAHUEL TENAGLIA (7): Muy activo en las proyecciones desde el inicio. Cuando tuvo que marcar, cumplió como siempre. En el segundo tiempo, fue un atacante más por la derecha. Aportó mucha actitud y contagió al resto del equipo.

JUAN CRUZ KOMAR (6): Trató, como siempre, de ser expeditivo en sus intervenciones y estuvo muy atento cuando tenía que cerrar a las espaldas de Tenaglia. Fue muy regular durante todo el partido y cerró su sector.

RAFAEL PÉREZ (6): Metió la mano, en el inicio del partido, derivó en el gol de penal del Chino Romero. Después, se acomodó en cancha y cerró un buen partido a pesar de que quedó mal parado en la contra que fue el 2-1 en la última jugada.

ENZO DÍAZ (8): Desde el comienzo, fue incisivo por izquierda como se espera de él. Metió un tiro en el palo, a los 22, que pudo ser el empate y mostró autoridad para la marca y las proyecciones. Fue el jugador más importante en los ataques albiazules.

Enzo Díaz con la pelota, rodeado de jugadores visitantes, en el duelo entre Talleres e Independiente, en el Kempes, por el cierre de la Liga Profesional. (Foto: Ramiro Pereyra / La Voz)

RODRIGO VILLAGRA (6): Se dividió la mitad de la cancha con Méndez y acertó la mayoría de los pases que dio en el primer tiempo. En el complemento se convirtió en el primer pase y también presionó bien cuando tuvo que retroceder en las contras.

JUAN IGNACIO MÉNDEZ (7): Complementó bien a su compañero en el medio. Rotó bastante de posición con Villagra. Tuvo mucha acción como pasador y también su chance de gol que le sacó el arquero uruguayo Sebastián Sosa cuando promediaba el segundo tiempo.

DIEGO VALOYES (-): Sólo jugó 11 minutos, se retiró lesionado y los hinchas lo ovacionaron.

CARLOS AUZQUI (5): Activo pero no muy participativo en el primer tiempo. En el complemento, prácticamente, arrancó mal con una evitable tarjeta amarilla. Luego, fue reemplazado. No fue un buen partido del ex River.

DIEGO GARCÍA (6): En algunos pasajes del primer tiempo, tuvo explosión, buen primer pase. El uruguayo, que llegó a Córdoba con la polémica por su acusación en La Plata, tuvo su chance a los 41, con un remate fuerte que sacó el arquero Sosa. Luego su juego se diluyó.

MICHAEL SANTOS (5): Jugó 38 minutos y salió lesionado. Cuando conectó con los volantes ofensivos y extremos, siempre estuvo cerca de buscarse una chance de gol. No se le dio.

Michael Santos cae tendido en el suelo, producto de una lesión, en el partido entre Talleres e Independiente por la última fecha de la Liga Profesional 2021. (Foto: Ramiro Pereyra)

DAVID ROMERO (5): Entró por Valoyes y, en el primer tiempo, se movió y alternó buenas y malas. Siempre trató de mostrarse como opción de pase.

MATEO RETEGUI (6): Corrió mucho desde que ingresó en el final del primer tiempo. Y tuvo su premio a no bajar los brazos nunca fue a los 39, punteando un centro que bajó Tenaglia para convertir el 1 a 1.

Talleres - Independiente en el Kempes, por la última fecha de la Liga Profesional. Ramiro Pereyra

JUAN CRUZ ESQUIVEL (6): Con piernas frescas, el juvenil trató de hacer valer su velocidad. Por momentos tuvo efectividad con su gambeta. Es uno de los jugadores que tendrá muchos minutos en 2022

MATÍAS SOSA (5): Otra de las apuestas del equipo cordobés para lo que viene. Aunque no fue muy gravitante en el partido, se espera mucho de él.

HÉCTOR FÉRTOLI (4): Como viene sucediendo, no estuvo a la altura del partido.