¿Qué preferís: 100 mil dólares ahora o un millón en diez años?, esa es la pregunta troncal que se hace en la obra El Test, que se presentará esta noche a las 21 en Espacio Quality. El espectáculo que cuenta con la participación de Alejandro “Huevo” Müller, Emilia Mazer, Paula Morales y Fabián Vena-quien dirige y actúa-, propone develar este dilema sin dejar de lado el humor y la risa.

Desde Vía Córdoba hablamos con Morales y Vena para conocer sensaciones y experiencias en esta temporada teatral tan atípica.

La Obra está dirigida por Fabián Vena, quien además la protagoniza junto a Paula Morales, Emilia Mazer y Alejandro Muller. Vía Córdoba

¿Por qué eligieron Córdoba?

Vena: Creo que es el empuje de alguien tan querido en Córdoba como es Ale Müller. Me habló en cuarentena y me dijo “vamos a Carlos Paz”, pero le digo “no está abierto nada, ¿cómo pretendes que podamos ir?”. En ese momento lo pensé y sí, queríamos volver porque el año pasado (con Perfectos Desconocidos) habíamos pasado una temporada muy exitosa, pero las condiciones no eran las óptimas. Además teníamos que conseguir un buen texto para mantener la línea del Teatro Melos y le dije “La tenemos jodida”.

A los dos días apareció con El Test y me tapó la boca, porque es una obra extraordinaria, que me parecía un desafío en cuanto a la dirección, ya que debía generar cierta espacialidad de los actores arriba del escenario pero que también se vea que arriba del escenario estamos cuidándonos. Así que fue fabuloso.

Estamos muy felices con el producto que hemos conseguido y con el trabajo que ha hecho la producción y el Teatro para tener una continuidad y plantar bandera de que el teatro está vivo.

¿Con qué nos vamos a encontrar en la obra?

Vena: Claramente es una comedia en donde desde el primer texto al último la gente se divierte muchísimo, se ríe, lo disfruta. Creo que con una buena comedia, inteligente como ésta, no te quedas sólo con el entretenimiento y el humor sino que por abajo siempre hay una trama que te convoca a reflexionar.

En la obra se plantea un Test en donde cada uno tiene que decidir y de por sí, eso ya te pone en funcionamiento tu propio pensamiento. Y si ese pensamiento se contrapone con el de otra persona ahí aparece el debate. Y eso es lo que se da después de la función, te queda algo para seguir pensando.

¿Cómo ven la respuesta del público?

Vena: Es estupenda, estamos teniendo un porcentual de gente que nos dignifica a todos. A ellos como público, disfrutando el teatro, y a nosotros como artistas. Creo que se da lo que conocemos como la magia del teatro, que hace que cada noche sea distinta.

Paula: El público cordobés es muy cálido, nos han recibido de una manera maravillosa. El año pasado lo vivimos con la temporada de Perfectos Desconocidos y nos quedamos enamorados del público de acá. Y este año, si bien hay menos gente por el aforo reducido, sentimos que la gente trata de reirse o aplaudir más para que nosotros nos demos cuenta que ellos están ahí.

Ha sido un año difícil para el mundo del espectáculo, ¿Cómo se sientieron al pisar de nuevo un escenario?

Vena: Fue como subirnos por primera vez. Particularmente, piso el escenario con más seguridad que en la vida, entonces eso se me había aletargado y se había hundido todo lo que tenía que ver con mi propio oxígeno, que era estar sobre el escenario. Esta posibilidad es en honor a todos los compañeros que todavía no se pueden subir al escenario.

Paula: Es una sensación maravillosa e inesperada porque no pensabamos que se iba a abrir la temporada y después nos confirmaron muy sobre la hora que realmente podíamos venir, y fue mucha felicidad. El año pasado la habíamos pasado muy lindo en Carlos Paz y teníamos muchas ganas de volver. Para nosotros es un premio muy grande estar haciendo temporada acá.

¿Por qué debemos venir al Test?

Vena: Primero porque se va a divertir mucho. Se va a encontrar con una obra de teatro que cumple todas las condiciones: la del divertimento, la risa, el humor. Y después, porque se van a identificar automáticamente con estos personajes, que son muy reconocibles. Son dos parejas distintas: uno en una situación económica difícil y los otros, en una situación holgada.

Entonces, todo surge alrededor del dinero, al valor y la importancia que se le da; a la desesperación o la no preocupación. Planteamos si la felicidad pasa por ahí, ¿ayuda o entorpece al bienestar? Son preguntas que se van dando a lo largo de la obra.

Paula: Van a disfrutar mucho de El Test. Nosotros lo disfrutamos, sobretodo del grupo que tenemos, que no solamente son profesionales maravillosos sino que somos compañeros y hasta amigos abajo del escenario. Entonces, se disfruta todo muchísimo.

La obra El Test puede verse esta noche a las 21 en Espacio Quality, con entradas que van desde los 900 a los 1400 pesos, dependiendo del sector. Los tickets pueden reservarse en este link.