Instituto trajo un punto de su visita a Atlanta y poco más en los positivo. Y en lo negativo, varios de sus titulares terminaron el partido con dolencias. De hecho Nicolás Mazzola debió salir en la primera etapa, y su presencia está en duda para este domingo a las 15.30 ante un San Martín de San Juan que llega en alza.

Al delantero le realizarán estudios para determinar la gravedad de la lesión en la rodilla, y sería una entorsis. “Estoy bien, no es grave. Pero en el momento me dolía mucho y no podía quedarme en cancha para ver qué pasaba”, explicó Mazzola en Mundo D.

En caso de no llegar en condiciones lo suplantaría Joaquín Molina como ocurrió este domingo último, a los 24 minutos del primer tiempo. Otra opción es que Santiago Rodríguez vaya de punta con Patricio Cucchi y entre en la zona de volantes Franco Watson.

Por su parte Ezequiel Parmisari también debió dejar el campo antes de finalizar el partido (a los 22 del segundo tiempo), por una paralítica. No reviste gravedad y lo más probable es que esté ante los cuyanos, al igual que su compañero de zaga, Fernando Alarcón, quien llegó con lo justo al partido ante el Bohemio.

San Martín levantó con Raúl Antuña como entrenador, en la fecha pasada goleó a Sacachispas 5-0 y trepó al sexto puesto en las posiciones con 35 puntos, tres menos que Instituto.