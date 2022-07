Diego Concha habló por primera vez tras ocho meses en la cárcel de Bouwer. El extitular de Defensa Civil de Córdoba negó haber abusado sexualmente de Luana Ludueña y pidió que investiguen la vida de la víctima. Horas después, el papá de la joven le respondió y recalcó que “es el culpable de todo”.

Sergio Ludueña habló con Noticiero Doce y expresó que los dichos del ex funcionario provincial fueron “una falta de respeto, no sólo hacia Luana que ya no está entre nosotros, sino hacia toda la familia”.

En la misma comunicación volvió a acusar a Concha y lo tildó de “asesino”. Para Ludueña, el bombero es “culpable de todo lo que hizo” y que están las “pruebas necesarias para que él esté donde está, que es donde se lo merece”.

Concha está imputado por homicidio con motivo del abuso sexual con acceso carnal calificado por haber sido cometido en ocasión de sus funciones. Una carátula que podría implicar una pena a prisión perpetua.