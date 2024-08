El Negro Videla lapidó a las ”nuevas bandas” de cuarteto: “No me gusta nada”

Existen muchas opiniones encontradas alrededor de los cantantes de cuarteto que surgieron en los últimos dos o tres años. Algunos están fascinados con las “nuevas bandas” y otros, como El Negro Videla, opinan lo contrario.

VIDEO: EL NEGRO VIDELA OPINÓ SOBRE EL “NUEVO CUARTETO”

El reconocido cantante confesó: “De lo que está sonando hoy, no me gusta nada”. “Es gusto. A mí no me gusta y no es que sea bueno o malo. No son los cantantes que yo quisiera para mi banda”, continuó.

En contrapartida, señaló que le gusta como canta Maximiliano Murua. “Tiene mucha personalidad, me parece. Wally también es un gran cantante, no me gusta mucho cuando grita, tiene ahí unos armónicos que no me convencen mucho”, sostuvo El Negro Videla.