Que la inseguridad en Córdoba no da tregua se sabe y no sorprende, pero lo que sí llama la atención es cuando los delincuentes tienen algo de códigos o decencia. Algo de eso vivió a un hincha de Talleres que evitó que le roben porque, justamente, llevaba una campera de la “T”.

“No me robaron porque soy de Talleres. Me dice ‘dame la mochila’ y tenía la campera de Talleres y me dice ‘bien ahí, aguante Talleres’ y se subió a la moto y se fue”, contó el usuario @TalleresNadamas, un hincha de la “T” en Twitter y se terminó haciendo viral. “Te amo Talleres”, remató.

El usuario contó en Twitter la increíble situación. Foto: @TalleresNadamas

Como era de esperarse, la publicación se llenó de comentarios y me gusta. Un usuario comentó irónicamente “seguro vio libros en la mochila” y eso motivó a que el hincha que casi sufre un robo contara cómo fue el hecho. “Venía de la casa de un amigo y tenía unas zapatillas, ropa y el celu. No abrió la mochila, solamente vio que tenía la campera puesta”, contó.

El usuario detalló qué fue lo que ocurrió. Foto: @TalleresNadamas

“Código de hincha, por lo menos alguno le queda”; “Literal Talleres te salva la vida”; “Seguramente minutos después le robo a un hincha de Talleres que no tenía ninguna identificación albiazul. Tuviste suerte, pero esas ratas las detesto por más que sean de la T”, fueron algunos de los comentarios en la publicación.