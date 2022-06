En el marco del juicio a Edgar Adhemar Bacchiani por presunta estafa piramidal a través de la financiera Adhemar Capital SRL, el acusado declaró este jueves en Córdoba. Tras comparecer ante la fiscal de Casos Complejos del 2° Turno, Valeria Rissi, uno de sus defensores tuvo un furcio y aseguró que los “hechos de estafa sí existen”.

El abogado Jorge Sánchez del Bianco aseguró que “los hechos de estafa existen”. “No vamos a pedir que recupere la libertad ya que la medida que dispuso la fiscal de instrucción es acertada, porque los hechos de estafa existen, él no los ha negado”, indicó en lo que pareció ser un furcio.

Acto seguido, el letrado aclaró que Bacchiani no negó que existiera una deuda, pero “sí que no se trata de una estafa”. En este sentido, Sánchez del Bianco sostuvo que esa mora es de dos millones de dólares y que el acusado “la va a resarcir prontamente” al igual que a quienes no presentaron denuncia, ya que “los fondos están en una billetera fría”.

“Cuando comience ese resarcimiento, pediremos la exención de la prisión”, remarcó en diálogo con El Show del Lagarto.