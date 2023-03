El festejo de Argentina ante Panamá: la emoción del Cuti Romero al cantar el Himno

En una noche de emociones, festejos y reencuentros a estadio lleno, la Selección argentina se presentó ante su gente, celebrando la obtención del título del mundo en Qatar 2022. Uno de los puntos altos fue la previa, con la entonación del Himno Nacional. Y jugadores como Cristian Romero se conmovieron hasta las lágrimas.

Consolidado como titular en la Scaloneta, el Cuti Romero enjugó las lágrimas en la formación, contenido por el Dibu Emiliano Martínez, otro de los que no pudo sujetar la emoción al escuchar las estrofas de la canción patria.

Selección Argentina ante Panamá (Federico Lopez Claro / La Voz) Foto: Federico Claro

El zaguero surgido cordobés compartió el once titular con sus comprovincianos Nahuel Molina y Julián Álvarez. El delantero ex River salió reemplazado en el entretiempo e ingresó la Joya Paulo Dybala, ex Instituto, por Ángel Di María.

CON EL CUTI ROMERO Y LA MISMA FORMACIÓN

Por segunda vez en el historial, una selección repite la formación con la que obtuvo un título del mundo. Antes sólo lo había hecho Brasil, campeón en México 1970, al conseguir el Tri. Además, el Cuti Romero integra un equipo que por primera vez en 28 años gana su primer partido como campeón del mundo. Antes lo había hecho Brasil, en 1994 (estadísticas Gastón Trucco).