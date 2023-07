El despampanante look de Loly Antoniale para ver a su cantante favorita en Nueva York

Loly Antoniale voló desde su hogar en Fort Lauderdale, La Florida, hacia Nueva York para presenciar el show musical de su cantante favorita. La cordobesa no quiso pasar desapercibida y eligió un despampanante vestido de diseñador que se robó todas las miradas.

La modelo argentina estuvo en el Madison Square Garden donde se presentó la cantautora Shania Twain. Para asistir, Loly tuvo que tomarse un vuelo con una compañía muy especial: su mascota.

La cordobesa deslumbró con su look en el Madison Square Garden. Foto: instagram

La “travesía” quedó registrada en su cuenta de Instagram donde sorprendió con el look elegido para la velada. Un vestido largo estampado con falda plisada y escote corazón, acompañaban a un sombrero estilo vaquero con luces led.

QUIÉN ES LA CANTANTE ELEGIDA POR LOLY ANTONIALE

Si bien la cordobesa es una fanática del cuarteto, también disfruta de la música melódica. Este último show fue protagonizado por Shania Twain, una cantautora, actriz y personalidad televisiva canadiense; que interpreta canciones del genero country, pop y rock.

Shania Twain regresa con un álbum optimista del que ya publicó un adelanto.

Su tercer álbum, Come on Over (1997), se convirtió en el álbum de música country más vendido, con 40 millones de copias, y el álbum más vendido de la historia por una mujer.

Es la única cantante femenina en tener tres discos de diamante en Estados Unidos, certificados por la RIAA, siendo, además, la segunda cantante canadiense con más discos vendidos (detrás de Céline Dion y por delante de Alanis Morissette).