El Cuti Romero va por otro título: es finalista en la Europa League

La prolífica carrera futbolística de Cristian Romero, ex Belgrano, lo pone delante de otra final. Con el Tottenham va por la Europa League, en final inglesa contra el Mancheter United de Alejandro Garnacho.

Con el Cuti Romero como titular, el Tottenham dejó en el camino al Bodo/Glimt de Noruega al vencer 2-0 en Londre, para un aplastante globla de 5-1.

No menos apabullante que la victoria del Mancheter United, que contó con Garnacho en el once inicial, y se impuso 4-1 al Athletic Bilbao en Old Trafford, para redondear un 7-1 en la serie semifinal.

Para el exzaguero de Belgrano, campeón del Mundo y bicampeón de América con la Selección argentina; es la primera posibilidad de título con el Tottenham. En medio de las crecientes versiones de un traspaso al Atlético Madrid de Julián Álvarez.

CUÁNDO ES LA FINAL

En la final inglesa de la Europa League, a disputarse el miércoles 21 de mayo a las 16 (hora argentina) en Bilbao, Romero estará frente a frente con Garnacho, compañero en la Scaloneta.

Vale recordar que Lisandro Martínez, quien forma dupla de zagueros con el cordobés en la Selección, se recupera de una operación y es baja en el United.