El colombiano Portilla, su primer gol en Talleres y la comparación con Rodrigo Villagra

Camilo Portilla Orozco (25 años), el volante central colombiano que Talleres sumó como refuerzo, había llegado a pie firme. Un grueso error que posibilitó el empate de Instituto hizo que bajara su rendimiento, pero lo va recuperando y lo rubricó con el gol del 2 a 2 en la remontada frente a River.

“Estoy contento por el gol. Venía buscando desde afuera, antes se iba lejos. Fue lindo y contra un grandísimo rival como River. Tenemos un excelente plantel. Pero los inicios de los partidos nos están costando. Ha sido repetitivo. Es algo ha mejorar. Ir siempre en contra del resultado es bastante difícil. Pero es mejor corregir sin perder”, analizó Portilla.

Le tocó ir de menor a mayor, en la pelea brava por el mediocampo contra Rodrigo Villagra, su predecesor en Talleres, silbado por los hinchas Albiazules. En el el juego interior que proponen Esequiel Barco, Ignacio Fernández, Rodrigo Aliendro y el mencionado Villagra, el colombiano se debatió en soledad y pese a no tener tanta marca. Y con el gol levantó su puntaje.

Rodrigo Villagra debutaría como titular para River, en el superclásico. Algo soñado. Luego, el equipo de Demichelis jugará contra Talleres en el Kempes. Será un partido especial.

CÓMO SE ADAPTÓ A CÓRDOBA Y A TALLERES

“Me pasó lo mismo en América de Cali. Me recibieron muy bien. Se puso a disposición mía como todos para lo que necesitara. Con la familia, tomamos la decisión de venir a Talleres. Es un equipo que ha sido el que más jugadores ha vendido. Vine para destacarme y seguir creciendo en mi carrera. Son mis sueños”, completó.

Juan Camilo Portilla, volante de Talleres (Gentileza)

“Estoy sorprendido. Es un club que tiene una hinchada impresionante y grandísima. Es cuanto a estructura, es de primer nivel. No tiene nada que envidiarle nada a los grandes de Argentina. El DT siempre me quiso traer. Fue fundamental. Tuve muy buenos rendimiento. Los compañeros me lo han dicho. La adaptación fue buena. Hay que seguir por ese buen camino”,