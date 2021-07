¡El mundo del revés! Cinco vehículos de la Municipalidad de Córdoba fueron fotografiados este lunes cuando estaban mal estacionados sobre la calle Buenos Aires a la altura del Banco de Córdoba, en el centro de la ciudad. Entre los autos que se encontraban aparcados en paralelo al cordón rojo había uno de la Policía de Tránsito.

Así lo registró un transeúnte de la zona, que compartió la foto y hasta un video con Cadena 3. En la filmación se puede ver como los vehículos mal estacionados tienen en su parabrisas la credencial de la Municipalidad.

“El color rojo en el cordón de la vereda implica una prohibición absoluta no solo de estacionar sino de detenerse”, detalló a ese medio Horacio Botta Bernaus, un abogado especialista en tránsito y seguridad vial. Y explicó: “El ciudadano tiene razón de molestarse porque si yo estuviera en ese lugar y me hacen la multa, no podría decir nada”.

La foto y el video: