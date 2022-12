El Bocha Houriet: un año Mundial para el fútbol de Córdoba y relatar el título de la Selección

Carlos Andrés Houriet, el Bocha, tuvo su Mundial soñado. Y completó una secuencia fenomenal, porque fue el relator principal de Cadena 3 para el título de la Copa del Mundo en Qatar, como lo había hecho en la Copa América 2021 en Brasil.

Además del festejo masivo y multitudinario con la Scaloneta, el Bocha se dio el gran gusto de relatar los logros del fútbol cordobés, con los ascensos de Belgrano e Instituto a Primera División, además de destacar el regreso de Racing de Nueva Italia a la Primera Nacional. Y a Talleres por disputar dos finales de Copa Argentina en menos de un año, y alcanzar los cuartos de final de Copa Libertadores.

En el programa De la cancha al living, por canal ShowSport, el popular narrador repasó la Copa del Mundo ganada por la Selección que comanda Leonel Scaloni. Recordó que su cumpleaños número 60 fue justo el día del debut con derrota ante Arabia. Y trasfirió la emoción de los goles en cada llave hasta volver a levantar la Copa del Mundo en el mejor final de la historia de los mundiales, con Francia.

LO QUE MÁS LE GUSTÓ AL BOCHA DE QATAR

Más de un mes en un país exótico y con una cultura diferente, le dejó al Bocha Houriet un sinnúmero de anécdotas y vivencias. Incluso conocer a la Mona Jiménez, quien viajó para la final del Mundial, y a quiensolo había visto de lejos en Córdoba. Se emocionaron juntos a puro Albiceleste en Doha.

Y reveló además que fue lo que más disfrutó en su estadía en Qatar, además del logro deportivo. “Fuimos a la excursión con los camellos y llegar a lo alto de una duna, contemplar el mar y pegado al mar el desierto, fue maravilloso. A mi la tecnología, los edificios lujosos y los shoppings mucho no me atraen. Dejame con la naturaleza y ver eso me impactó”, aseguró.