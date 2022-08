El baterista de Sabroso volvió a los escenarios con un fuerte apoyo del Tuta García

El pasado domingo, Lucas Ross volvió a tocar junto a Sabroso, pese a las denuncias por violencia de género en su contra. La decisión fue apoyada por Tuta García, representante de la banda, quien tildó a las acusaciones de “pelotudeces”.

“Lo mismo que la pelotudeces que están diciendo del baterista nuestro”, comentó en declaraciones con Radio Más de Cristian Bazán. En consonancia, dijo: “Va a volver a tocar porque el fiscal no encontró pruebas. Sigue imputado amenazas leves pero está en libertad”.

García detalló que “el fiscal no ha encontrado pruebas” por lo que aún Ross permanece en libertad. En su declaración también deslizó que se “vuelcan resentimientos” y opinó: “Dejemos que a este pibe lo juzgue la Justicia y no la gente”.

Las declaraciones fueron criticadas por Ivanka Basaldúa, una de las tres jóvenes que lo denunció por violencia de género, quien utilizó sus redes sociales para mostrar su descontento con el representante.

“Se van a poder llamar al silencio cuando esté preso. Lo mío fue un descargo del calvario que viví. Y toda la gente que pasó por lo mismo se animó a denunciar. Como nosotras 3 y las menores de edad. No importa si creen o no creen. No me afecta porque ésta es mi verdad”, sentenció.