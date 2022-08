Nueva denuncia contra el baterista de Sabroso: “Me rompió el celular y me agarró de los pelos”

Lucas Ross, el ex baterista de Sabroso apartado por un hecho de violencia de género, sumó una nueva denuncia en su contra. Se trata de una joven altagraciense que aseguró haber sufrido agresiones psicológicas y físicas entre el 2012 y 2013, cuando ambos protagonizaban un noviazgo.

Ivanka Milagros Basaldúa fue la primera mujer que se animó a contar las agresiones que sufría por parte de Lucas Ross. Tras conocerse el caso, Mariana, mamá del hijo de Ross, lo acuso de agresiones, hostigamiento y violencia física.

Este jueves, Gabriela Ferrari se sumó a las denuncias por violencia de género. En comunicación con Telenoche, contó que los hechos ocurrieron entre 2012 y 2013, cuando ambos estaban de novios. “El primer año era un caballero, pero después comenzaron las agresiones”, detalló.

La mujer aseguró que la violencia escaló a agresiones físicas en tres oportunidades. “Primero, me rompió el celular, me agarró de los pelos y me tiró al piso. Después, me pidió perdón y seguimos”, recordó.

Las agresiones fueron aumentando cada vez más. En este sentido, Gabriela recordó que, en una oportunidad, Ross la empujó de la escalera y terminó encerrándola en su departamento de Carlos Paz.

Finalmente, el hecho culmine de la relación fue una agresión dentro de un auto: “Me agarró de los pelos y me pegó contra el vidrio del auto. Yo siempre me sentí culpable”, reconoció. Tras esa situación, Gabriela decidió terminar el noviazgo y alejarse de Ross.