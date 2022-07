Durante la jornada explotó un nuevo caso de violencia de género y el agresor forma parte del ambiente músical. Se trata de Lucas Ross (47), baterista de la reconocida banda de cuarteto “Sabroso”, quien fue denunciado penalmente por su ex pareja Ivanka Milagros Basaldúa, oriunda de la ciudad de Cosquín.

Luego de compartir una relación de pareja duarante 4 años, la joven coscoína decidió hablar públicamente sobre lo que padeció al lado del músico. Además realizó la presentación en la unidad judicial de Villa Carlos Paz.

Invanka decidió relatar y documentar todo lo que sufrió desde su cuenta de Instagram. “Estuve en pareja con Lucas Ross durante 4 años y medio. Actualmente estamos separados y desde hace un mes no tenemos contacto, lo he bloqueado de todas mis redes sociales. Desde el mes de septiembre de 2021 me encuntro en tratamiento psicológico y psiquiátrico, tratando de salir de esta relación debido a los numerosos episodios de violencia verbal, psíquica y física que viví con él”, expresa a través de un documento que compartió desde la red social.

En ese relato la joven cuenta la primera vez que fue víctima de una agresión física por parte del músico, en el año 2019 luego de subir una foto a Facebook. “¿Cómo vas a subir eso pedazo de puta de mierda?, ¿Cómo voy a confiar en vos cuando andas provocando?”, habría dicho Roos a Ivanka. Acto seguido comenzaron a discutir y terminó agrediendola con un chuchillo. Desde entonces esas situaciones se repitieron constantemente por lo que la joven habría recibido asistencia en el Hospital Municipal Alfredo Cima.

En esta misma publicación, la víctima acusó a la banda Sabroso de “cubrir al músico” e intentar tapar lo que estaba ocurriendo. Por su parte, horas después, desde la cuenta oficial de la banda emitieron un comunicado dejando el hecho en manos de la justicia y repudiando la violencia de género.