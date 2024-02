Dyango cantará en Córdoba: cuándo y qué se sabe del precio de las entradas

Dyango sorprendió en las últimas horas y a poco más de diez años de la que anunció como su gira de despedida, vuelve a la Argentina. Lo hará este 2024, en el marco de una gira sudamericana que tiene previsto un show en Córdoba.

DYANGO VUELVE A LA ARGENTINA

“Aquella vez intenté retirarme por el dolor que sentía en la espalda, pero un doctor de aquí, de Barcelona, toda una eminencia, me operó y me dejó como nuevo. Entonces me dije ‘¿Qué coño hago ahora?’ y como lo mío es cantar, pedí perdón lógicamente, volví a hacerlo y la gente parece ser que lo agradeció”, dijo entre risas el artista de 83 años en diálogo con Télam.

El español explicó que está viniendo al país “que me descubrió y donde recibí mi primer Disco de Oro”, según sus palabras, y reconoció: “He fallado debido a las restricciones en la epidemia de Covid y creo que ese es un motivo de verdad porque la gente me quiere, porque mantengo mi amor hacia la Argentina”.

EL PRECIO DE LAS ENTRADAS PARA VER A DYANGO EN CÓRDOBA

En este marco, Dyango anunció que renovará su vínculo con el público albiceleste con un nuevo tour sudamericano que entre el 5 y el 12 de abril lo tendrá en Rosario, Córdoba y Buenos Aires, respectivamente.

Dyango: “Al final yo canto lo que pide la gente”

Luego de su presentación el viernes 5 de abril en el Teatro Broadway de Rosario, el domingo 7 llegará al Espacio Quality de la ciudad de Córdoba. Finalmente, el viernes 12 cerrará en el Gran Rex de Buenos Aires.

Según informaron fuentes oficiales, el show iniciará a las 21.30 del 7 de abril en el espacio ubicado en la avenida Cruz Roja al 200. El precio de las entradas parte desde los 22.600 hasta los 56.500 pesos, con cargos incluidos.