Dos rivales de Talleres en la Copa Libertadores cambiaron de entrenadores

Enfocado ahora solamente en Copa Libertadores, Talleres se prepara para para enfrentar a Cobresal en Chile el próximo jueves 25 de abril en el estadio del Cobreloa, por la tercera fecha. A su vez, se cruzarán el San Pablo y Barcelona de Guayaquil, los dos con nuevos entrendores.

En el caso del San Pablo, el equipo brasileño no arrancó de la mejor manera la copa, con derrota ante Talleres y victoria ajustada y sobre el final contra el Cobresal. Despidió aThiago Carpini y asumirá el argentino Luis Zubeldía, quien le dijo no a San Lorenzo.

Luis Zubeldía, nuevo entrenador de São Paulo (Prensa)

Las versiones apuntaban al español Rafa Benítez, pero el favorito para la directiva del club paulista pasó a ser Zubeldía, campeón con Lanús y entre los preferidos también de Andrés Fassi, ya que más de una vez se lo vinculó con la posibilidad de dirigir a Talleres. Está a punto de dar el sí, mientras tanto el equipo será dirigido en forma interina por Milton Cruz en el torneo Brasileirao.

Talleres y São Paulo, en duelo por la primera fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2024. (Nicolás Bravo / La Voz) Foto: Nicolás Bravo

El DT argentino está libre desde diciembre, cuando salió de Liga de Quito, a la que llevó a los títulos de Serie A de Ecuador y Copa Sudamericana. Será su noveno club, tras dirigir a Lanús (en dos etapas), Barcelona de Guayaquil, Racing Club, Liga de Quito (dos veces), Santos Laguna, DIM, Deportivo Alavés y Cerro Porteño.

BARCELONA, OTRO RIVAL DE TALLERES, CON NUEVO DT

El uruguayo Diego López dejó de ser el entrenador de Barcelona de Guayaquil, tras el empate con Talleres 2 a 2 en Ecuador por la segunda fecha de Libertadores. Justamente, ese partido con el Albiazul fue el desencadenante, por las frases en el análisis del entrenador.

Diego López, entrenador del Barcelona de Ecuador, en la conferencia tras el empate con Talleres. (@BarcelonaSC).

“No somos el Barcelona de España que tenemos que ganarle 5-0 a todos. Estábamos de local, sí, pero ya nos había pasado de visitante el partido anterior que no hicimos cambios defensivos, no nos metimos atrás e igual nos empataron”, declaró López en ese momento.

Federico Girotti anotó uno de los goles del Matador, en el 2-2 como visitante, ante Barcelona de Ecuador. (Prensa Talleres) Foto: Prensa Talleres

Dirigió al equipo en 25 partidos, de los cuales gano 13, empató 9 y solo perdió tres. Consiguió una victoria ante El Nacional el pasado jueves por el torneo local, pero esto no fue suficiente para mantenerse en el cargo.

ÁRBITROS BOLIVIANO PARA TALLERES EN CHILE

El boliviano Ivo Ménez es el árbitro designado para la visita de Talleres al Cobresal, el jueves 25 de abril a las 19 hora argentina, por la tercera fecha del Grupo B de Copa Libertadores. Lo secundarán sus compatriotas Carlos Tapia y Juan Montaño; el cuarto árbitro DIlio Rodríguez, VAR Wilfredo Álvaro Campos y AVAR Jorge Justiniano.