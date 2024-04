El Boca-River en Córdoba: José Luis Villarreal jugó en los dos y anticipa el duelo en el Kempes

Boca y River en un Kempes a explotar, por el pase a semifinales de Copa de la Liga y con hinchada de los dos, por primera vez en un encuentro oficial desde la legendaria final de Copa Libertadores en Madrid. Ahora en Córdoba, la cuna de José Luis Villarreal, ex Belgrano y con su lujo de haber jugado con las dos camisetas.

River vs. Boca, el próximo domingo en Córdoba. / Gentileza.

Ahora entrenador y desde Miami, donde se radicó antes de la pandemia, Villita analizó lo que se verá este domingo a las 15.30 en el Kempes, por Copa de la Liga. “Siempre parece que River tiene una leve ventaja, pero este Boca repuntó mucho con (Diego) Martínez como DT, perdió sólo dos partidos de los últimos 10 partidos, y emparejó”, opinó el ex volante central, en una entrevista con La Pasión Manda, por Showsport Radio.

“Estoy agradecido de haber vestido las dos camisetas más importantes del país junto con la camiseta que llevo en mi corazón, que es la celeste de Alberdi”



“Me cuesta entender tantas críticas a Martín Demichelis, en parte son por la vara tan alta que dejó Marcelo Gallardo. Y el juego no es el mismo, sobre todo porque el River del Muñeco jugaba mucho más con los laterales, y en el medio tenía intérpretes, caso Matías Suárez en un gran momento, con los que ahora Demichelis no cuenta”, observó sobre el Millonario.

Martín Demichelis habló luego de la victoria por 2-0 de River ante Nacional de Uruguay, por la segunda fecha del Grupo H en la Copa Libertadores. (Fotobaires)

Y en cuanto a Boca, indicó: “Perdió por expulsión a Medina, que para mi es uno de sus mejores jugadores. Pero creo que llegará en condiciones Cavani, un delantero que jerarquiza la liga, incluso cuando no podía convertir. Tiene experiencia en su defensa y un Chiquito Romero que hasta hace uno días algunos pedían que se retire, y en la clasificación fue figura. No hay que olvidar que Boca llega envalentonado, tras ganar el partido con Godoy Cruz con uno menos”.

Edinson Cavani no estuvo esta mañana en el entrenamiento de Boca (Prensa)

También, vislumbró lo que será el espectáculo que conlleva el superclásico. “Como se define el domingo, no hay espacio para especulaciones. Será de los mejores clásicos de los últimos tiempos, con un escenario acorde como el Kempes para uno de los clásicos más importantes del mundo. Y es maravilloso que Córdoba lo pueda disfrutar”.

Así será la ubicación de las parcialidades de Boca vs. River el próximo domingo a Córdoba. / Gentileza.

AQUELLOS BOCA-RIVER CON JOSÉ LUIS VILLARREAL

José Luis Villarreal, flamante DT de Miami Beach\u002E

Villita pasó cinco temporadas en Boca, desde 1987 a 1992, y en River estuvo en 1993 y hasta el ‘95, procedente del Atlético Madrid. “No pasé de club a club, pero los hinchas de Boca hasta hoy me lo hacen recodar. El primer superclásico para River me tocó jugarlo en la Bombonera y me cantaron en contra toda la tarde”, evocó.

José Luis Villarreal, un emotivo mensaje a la Mona\u002E

Y tiene en claro las estadísticas: “Por estar cinco años en Boca, son más los clásicos que jugué con esa camiseta. Y la mayoría los gané. En River fueron menos, pero también gané más de los que perdí. El que más recuerdo es uno por Copa Libertadores en la Bombonera, y jugando para Boca. Lo ganaba River 3-1 y lo dimos vuelta con dos de Dieguito Latorre. Fue una locura”.