Las imágenes de Lautaro Insúa con los ojos hinchados y el tabique quebrado recorrieron los portales y canales de noticias de Argentina luego de haber recibido una golpiza por parte de rugbiers del club Tala durante un festejo de egresados. Pero en las últimas horas se conoció un video que tiene como protagonista al propio Insúa discutiendo con un remisero por “no cumplir su servicio”.

El video se difundió por redes sociales y había sido publicado en una cuenta de Instagram de egresados del colegio Mark Twain. En el video, revelado por El Doce, primero se escucha un audio en el que se reclama a un remisero que no llegó al horario acordado.

“Vos de negocios no sabés ni bosta. Acá a los clientes los tenés que satisfacer. Vos ni siquiera viniste acá. Ahora mi vieja se va a tener que hacer cargo. Primero, perdé la guita”, se escucha en el audio.

Luego se ven las imágenes del joven parado frente a frente con el remisero. “No te hagás el loco Mauricio, es tu servicio y no lo cumplís”, le dice el joven mientras tiene los puños levantados. A lo que el hombre responde: “Yo no me cago, vos te estás haciendo el loco, yo no me cago. ¿Qué tiene mi servicio?”.

Y la recriminación sigue: “A la 1.30 tenías que estar acá, volá. Volá de acá. Vos tenés que cumplir una cosa y no la cumpliste”. Mientras tanto el remisero sigue contestándole: “¿Quién te pesas que sos, salame? Si sos menor, respetá”.

Al mismo tiempo, los amigos de Insúa intentaban retenerlo para evitar que la discusión verbal pase a mayores. Incluso dos hombres aparecen en la escena y separan al joven y al remisero. En ese momento el mayor se retira mientras continuaban gritando a lo lejos.