Diego Novaretti, un retiro soñado en Belgrano y el “por sí o por no” bien Pirata

A los 38 años y con una vasta carrera, Diego Novaretti cerró el círculo en Belgrano, donde comenzó y en el lugar en el que quería despedirse. Fue una noche soñada, en la goleada contra Unión y con el reconocimiento del Gigante a pleno.

El último partido de Diego Novaretti ante su gente en Alberdi. Foto: Javier Ferreyra

Ahora Novaretti empieza un segundo tiempo, que seguramente lo mantendrá ligado al club de Alberdi en otro función. Y dejó muchas reflexiones sobre el retiro, los vaivenes en la trayectoria como futbolista y el aprendisaje constante.

Además, en una entrevista con De la cancha al living por canal Showsport, pasó por un ping pong en formato “por sí o por no”, relacionado a Belgrano, y con varias respuestas que quedaron para el debate...

EL ESCUDO DE BELGRANO POR SOBRE TODO

Más allá de la satisfacción personal de retirarse con honores en Belgrano, después del ingrato episodio en el que fue declarado “persona no grata” durante la presidencia de Armando Pérez; para Diego Novaretti lo principal era dejar bien arriba al escudo, como lo más importante.

El último partido de Diego Novaretti ante su gente en Alberdi. Foto: Javier Ferreyra

“Siempre me mantuve al margen de esa situación porque entendí que Belgrano estaba por encima de todo. No hubo tiempo para hablarlo, pero sí de demostrarlo. Con el diario del lunes veo que las cosas se revirtieron”, aseguró el zaguero central.

El último partido de Diego Novaretti ante su gente en Alberdi. Foto: Javier Ferreyra

“Soy de emocionarme con faciliadad, de lagrimear. Y era una noche muy especial, con mi esposa, mis hijos y mis padres en la cancha. Mi papá había venido a Córdoba, pero no iba a la cancha. Se complicó un poco poder entrar por el resultado, y me lo decían en el banco, hasta que Franco Peppino (ayudante de campo) me hizo seña. Y no hubo tiempo para emocionarse mucho, porque de entradas tuve que rechazar dos o tres”, recapituló.