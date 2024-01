Diego Dabove y el debut de Instituto: “Queremos que la gente se identifique con este equipo”

Se viene el debut de Instituto en la Copa de la Liga, contra Deportivo Riestra este jueves a las 19, y en con otra expectativa en Alta Córdoba: la de pelear más arriba en el torneo. Con un plantel que Diego Dabove armó a su gusto, con casi todo lo que pidió.

“Tenemos muchas expectativas para esta temporada. Contentos con el grupo que se armó pero hay que seguir dándole forma al equipo. Queremos que la gente se identifique con este Instituto. Con el correr de las fechas vamos a ir buscando jugar mejor, pero sosteniendo la identidad, el carácter y la personalidad que veníamos teniendo”, enumeró el DT Albirrojo.

Diego Dabove, en la vuelta de Instituto a las prácticas. (José Gabriel Hernández / La Voz) Foto: José Hernández

“Hubo un recambio importante en el grupo, estamos muy contentos con la gente que vino. Estamos trabajando de muy buena manera. Queremos que la gente vaya con ganas a ver el equipo”, insistió el entrenador.

Y aclaró: “Los refuerzos están en distintas etapas de preparación. Los que fueron llegando rápido están mejor que los que llegaron último. Pero le iremos dando los tiempos lógicos a cada uno de ellos. Lo más importante es arrancar de buena manera y sumando rápido. Luego vas acomodando los defectos lógicos que cualquier equipo pueda tener en el comienzo del torneo”.

Dabove ya tiene casi todo listo para el debut ante Riestra. Debe definir algunas últimas cuestiones (Foto: Pedro Castillo).

LA FORMACIÓN DE INSTITUTO PARA RECIBIR A RIESTRA

“Vamos a intentar ser protagonistas, jugar con mucha inteligencia y con personalidad. Tenemos que saber manejar los distintos momentos que presente el partido. Ellos vienen con el envión del ascenso, nos vamos a encontrar con un equipo muy bien trabajado”, anticipó Dabove.

“El 11 todavía no lo tengo. Está todo muy parejito. La idea fue darles minutos a todos en los amistosos. Al ´Chino´ (Silvio Romero) lo fuimos llevando de a poco para que llegue bien. Pero el equipo va a ser parecido a lo que se vio en los amistosos. Jugamos casi todos los partidos con la misma formación”, avisó.

Diego Davove, Director tecnico. Entrenamiento de Instituto en el predio La Agustina. Foto: Pedro Castillo/La Voz Foto: Castillo Pedro

Manuel Roffo; Juan Franco, Fernando Alarcón, Miguel Brizuela y Lucas Rodríguez; Roberto Bochi y Gastón Lodico; Nicolás Barrientos, Damián Puebla y Gregorio Rodríguez; Silvio Romero; la probable de la Gloria.

INSTITUTO SALE DEL MERCADO DE PASES

Primer entrenamiento de Instituto en la Agustina. Federico Bessone y Diego Diego Dabove en la prácita . (José Gabriel Hernández / La Voz)

“No estoy apurado en que los refuerzos me den algo ya. Estoy enfocado en darle forma al equipo y al grupo. Los que venían del año pasado están un poco mejor que el resto. No creo que venga más nadie. No hemos hablado nada con respecto a eso ni con Federico (Bessone) ni con Juan (Cavagliatto). No veo que haya ningún movimiento más en el mercado más allá de lo que pase con (Djorkaeff) Reasco”, completó Dabove.