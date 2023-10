Diego Dabove, técnico de Instituto, y los “partidos de mierda que hay en todo proceso”

“Era importante regalarse un triunfo, por el grupo y por la gente, pero no se pudo. En todo proceso o campeonato hay uno o dos partidos de mierda y tocó justo esta noche. No hay que volverse loco, confío mucho en el grupo, ahora más que antes”. De un Diego Dabove, afectado por la derrota de Instituto frente a Vélez y también por el flojísimo desempeño de su equipo.

“No me sorprendió Vélez, porque era una posibilidad de que jugara con cinco atrás. No tuvimos fluidez ofensiva para lastimarlos, podríamos haber empatado en alguna jugada aislada, nada que ver con lo que se venía viendo del equipo, son noche donde no sale nada, se perdió el orden que veníamos teniendo. Habitualmente somos un equipo fuerte y sólido”, enfatizó el DT Albirrojo.

Finalmente el entrenador sentenció: “Hoy hicimos poquitas cosas bien y son esas noches en las que terminas perdiendo. ¿Si nos cuesta más como local? No es algo especial, son cuestiones futbolísticas y me hago cargo de lo que nos está pasando. Jugamos mal y abusamos del pelotazo”.

Instituto enfrentó a Vélez por la Copa de la Liga Profesional 2023 en el Monumental de Alta Córdoba. (Facundo Luque / La Voz)

LOS LESIONADOS EN INSTITUTO Y LA AUSENCIA DE MARAVILLA MARTÍNEZ

Adrián Martínez acusó un edema miotendinoso en recto anterior muslo derecho y por eso prefirió no jugar contra Vélez. Lo comunicó al momento de su anuncio, de que se irá de Instituto a fin de año, cuando concluya su contrato.

Instituto y Rosario Central, en Alta Córdoba, por la fecha 10 de la Copa de la Liga Profesional. (Facundo Luque / La Voz) Foto: Facundo Luque

Lucas Albertengo, reemplazante natural, presenta una sobrecarga en el isquio izquierdo. Y el DT Diego Dabove tampoco pudo contar con el ecuatoriano Djorkaeff Reasco, otro de los que puede ser “9″. Tanto Maravilla como Albertengo serán evaluados para saber si podrán estará el próximo sábado frente a Argentinos en La Paternal.