Diana Mondino no estará en el Congreso para el discurso de Milei: la excusa que presentó

Este viernes el presidente Javier Milei hará su discurso en el Congreso de la Nación, en la apertura de las sesiones ordiarias. Con creciente expectativas por lo que dirá, y con los principales referentes libertarios estrechando filas en torno al mandatario. Salvo la cordobesa Diana Mondino, quien no estará presente.

La canciller publicó en su cuenta personal en X (ex Twitter), el llamativo motivo de su ausencia. Al tiempo de remarcar que “no es momento para tibios”... “Lamento no estar en el Congreso hoy, coincide con el casamiento de mi hijo mayor. Muchísima fuerza Presidente, estamos en el momento correcto y no es momento para tibios.

Nota en desarrollo