Alberto Fernández, imputado: el polémico posteo de Diana Mondino que es furor en redes

El expresidente de Argentina Alberto Fernández fue imputado por supuestas irregularidades en la contratación de un broker financiero y empresas privadas para intermediar en la gestión de seguros en dependencias oficiales durante su mandato.

El exfuncionario habló en las últimas horas y aseveró que la denuncia es “falsa”, que se trata de “una operación” en su contra y no hizo “negocios con nadie”. Ante este escenario, Diana Mondino, canciller de Relaciones Exteriores del presidente Javier Mieli, compartió un polémico posteo.

Alberto Fernández. (AP)

EL POSTEO DE DIANA MONDINO CONTRA ALBERTO FERNÁNDEZ

“Acá sí que nos vacunaron a todos”, redactó la cordobesa en su cuenta de X (exTwitter) en la publicación realizada este viernes al mediodía. En paralelo, subió una imagen donde se puede ver a Fernández y una persona, que representa los seguros de Nación, colocando una inyección en el trasero de un sujeto que representa a la Argentina.

El mensaje de Diana Mondino contra Alberto Fernández. Foto: Cap

La causa que investiga al expresidente Fernández está en manos del juez federal Julián Ercolini, fue impulsada por el fiscal federal Ramiro González. Los otros investigados son el extitular de Nación Seguros S.A., Alberto Pagliano, y el broker Héctor Martínez Sosa, que según la denuncia está casado con María Cantero, secretaria de Fernández.

QUÉ DIJO ALBERTO FERNÁNDEZ TRAS SER IMPUTADO

“Que se investigue me parece razonable. Hay una denuncia. El concepto imputación en términos periodísticos suena a acusación. Pero en términos técnicos quiere decir investigar”, dijo Fernández en Radio La Red.

“Si se investiga, se van a dar cuenta de la mentira que es todo esto. No quiero que nadie crea que me estoy escondiendo de algo. No me llevé ni un centavo de nada ni hice negocios con nadie. No me llevé del Estado ni una goma de borrar. Solo me llevé el enorme honor de ser Presidente de los argentinos”, sentenció.